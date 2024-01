Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

6) BİLGİSAYAR VE TABLETLER Çoğu tablet ve bilgisayar, akıllı telefonlarla aynı araçlara sahiptir ve bazıları daha da fazlasına sahiptir. Eğer telefonunuz sizi gözetleyebiliyorsa, onlar da gözetleyebilir. Akıllı telefonlarımızdan bile daha fazla, farkında olmadan onları parola listelerinden vergi ve mali bilgilere, coğrafi etiketli fotoğraflardan arkadaşlarımızla paylaştığımız en mahrem sırlara kadar akla gelebilecek her türlü hassas kişisel bilgiyle dolduruyoruz. Mahremiyetimiz tehdit altında. Her gün en değerli varlığımız (kimliğimiz) bizim ve her hareketimizi, sözümüzü, düşüncemizi ve araştırmamızı izlemek isteyenler tarafından riske atılıyor. Bu tür izlemelerin ne kadar yaygınlaştığı konusunda herkesin katılacağı ulusal bir görüşmeye ihtiyacımız var. General Petraeus son derece haklı. Bu tür cihazlar gizlilik kavramlarımızı değiştirebilir ve kaçınılmaz olarak değiştirecektir. Uygun güvenceler olmadan basitçe ilerlemeyi tercih etmeyelim.