Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

2) BULAŞIK MAKİNENIZ, ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNENİZ, EKMEK KIZARTMA MAKİNENİZ, SAATLI RADYONUZ VE UZAKTAN KUMANDANIZ Bu kulağa fantastik gelebilir, ancak eski CIA Direktörü David Petraeus'tan daha az casusluk uzmanı, bulaşık makineniz gibi sıradan cihazların bile yakında hakkınızda istihbarat toplamak için kullanılabileceğine inanmıyor. Kahvenizi ne zaman yaptığınızı bilmek kulağa yeterince zararsız geliyor, ancak bu küçük veri parçası, meraklıların coğrafi konumunuzu belirlemesine ve her türlü suiistimal için alışkanlıklarınızı ve programınızı öğrenmesine yardımcı olabilir. Petraeus geçen yıl bir grup yatırımcıya böyle bir teknolojinin casuslar için "dönüşümsel" olacağını ve "gizlilik kavramlarımızı değiştirebileceğini" söyledi.