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Teknoloji-Bilişim
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Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

2024-01-30 17:51:39
Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

Evimizde pek çok elektrikli alet bulunuyor. Peki, son zamanlarda yaygınca kullanılan bazı cihazların evinizi gözetleyebileceğini biliyor muydunuz?

#1
Foto - Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

Bugüne kadar akıllı ev aletleriyle ilgili önemli bir gizlilik ya da güvenlik ihlali yaşanmadı. Ancak gizlilik uzmanları, insanların evlerine bu kadar çok mikrofon ve kamera girerken, bunun biraz dikkatli olunması gereken bir alan olduğu konusunda uyarıyor.

#2
Foto - Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

Ancak pek çok kişi evlerinde halihazırda ne kadar çok potansiyel izleme cihazı olduğunun farkında değil. Burada, yabancılara günlük yaşamınız hakkında sandığınızdan daha fazla bilgi verme potansiyeli taşıyan yaygın ya da yakında yaygınlaşacak olan ev eşyalarına bir göz atıyoruz.

#3
Foto - Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

Her birinin gizliliğinizi korumak için önlemleri var, ancak neyin izlediğini ve dinlediğini bilmekten asla zarar gelmez.

#4
Foto - Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

1) TELEVİZYONLARINIZ Televizyonunuzun hangi programları izlediğinizi, hangilerini izlemeyi planladığınızı ve kabus dolu bir uykuya dalmadan önce "Homeland "in son bölümünü ne kadar süre izlediğinizi nasıl hatırladığını hiç merak ettiniz mi? Tüm bunları internete bağlanarak yapıyor. Zayıflığı da burada yatıyor. Bilgisayar Güvenliği firması ReVuln geçen yıl Samsung'un en yeni televizyonlarını hackleyebileceğini, kullanıcıların ayarlarına erişebileceğini, TV'lere ve bağlı tüm cihazlara kötü amaçlı yazılım yükleyebileceğini ve makinede depolanan tüm kişisel verileri toplayabileceğini kanıtladı. Hatta TV'ye gömülü kamerayı açıp seti izleyen izleyicileri bile izleyebiliyorlardı.

#5
Foto - Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

2) BULAŞIK MAKİNENIZ, ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNENİZ, EKMEK KIZARTMA MAKİNENİZ, SAATLI RADYONUZ VE UZAKTAN KUMANDANIZ Bu kulağa fantastik gelebilir, ancak eski CIA Direktörü David Petraeus'tan daha az casusluk uzmanı, bulaşık makineniz gibi sıradan cihazların bile yakında hakkınızda istihbarat toplamak için kullanılabileceğine inanmıyor. Kahvenizi ne zaman yaptığınızı bilmek kulağa yeterince zararsız geliyor, ancak bu küçük veri parçası, meraklıların coğrafi konumunuzu belirlemesine ve her türlü suiistimal için alışkanlıklarınızı ve programınızı öğrenmesine yardımcı olabilir. Petraeus geçen yıl bir grup yatırımcıya böyle bir teknolojinin casuslar için "dönüşümsel" olacağını ve "gizlilik kavramlarımızı değiştirebileceğini" söyledi.

#6
Foto - Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

3) KABLOSUZ LAMBALAR Ev aletlerinizin izlenmesini sağlayan aynı teknoloji, casusların ışıklarınızı izlemesine de olanak sağlayabilir. Programınızı takip etmenin yanı sıra, ev aydınlatma sisteminizin kontrolünü ele almak, ışıkları kapatarak ve bir istila sırasında kapalı tutarak hırsızların evinizi istila etmesine yardımcı olabilir.

#7
Foto - Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

4) Klimanız Nest termostat, ev sahiplerinin ısı ve klima alışkanlıklarını izler, tercihlerini öğrenir ve zaman içinde HVAC sistemlerini en az elektrikle istenen sonuçlara ulaşacak şekilde ayarlar. Kullanıcılar ayrıca evden uzaktayken internet üzerinden ayarları değiştirebiliyor. Bilgisayar korsanları Nest termostatı kişiselleştirmek için parçalarına ayırmaya başladılar bile. Hırsızlar ve meraklılar da aynısını yapabilir.

#8
Foto - Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

5) AKILLI TELEFONLAR Mikrofon, fotoğraf ve video kamera, coğrafi konum belirleme cihazı ve kişisel şifrelerinizi çalabilen, banka hesaplarınızı hackleyebilen, e-postalarınızı ele geçirebilen ve diğer cihazların kontrolünü ele geçirebilen bilgisayar yazılımı. Akıllı telefonunuzda bunların hepsi var. Buna ek olarak, ABD ordusu geçen yıl telefonun kamerasını, coğrafi konum verilerini ve ivmeölçerini kullanarak telefonun çevresinin 3 boyutlu haritasını çıkaran PlaceRaider adlı bir uygulama geliştirdiğini açıkladı.

#9
Foto - Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

6) BİLGİSAYAR VE TABLETLER Çoğu tablet ve bilgisayar, akıllı telefonlarla aynı araçlara sahiptir ve bazıları daha da fazlasına sahiptir. Eğer telefonunuz sizi gözetleyebiliyorsa, onlar da gözetleyebilir. Akıllı telefonlarımızdan bile daha fazla, farkında olmadan onları parola listelerinden vergi ve mali bilgilere, coğrafi etiketli fotoğraflardan arkadaşlarımızla paylaştığımız en mahrem sırlara kadar akla gelebilecek her türlü hassas kişisel bilgiyle dolduruyoruz. Mahremiyetimiz tehdit altında. Her gün en değerli varlığımız (kimliğimiz) bizim ve her hareketimizi, sözümüzü, düşüncemizi ve araştırmamızı izlemek isteyenler tarafından riske atılıyor. Bu tür izlemelerin ne kadar yaygınlaştığı konusunda herkesin katılacağı ulusal bir görüşmeye ihtiyacımız var. General Petraeus son derece haklı. Bu tür cihazlar gizlilik kavramlarımızı değiştirebilir ve kaçınılmaz olarak değiştirecektir. Uygun güvenceler olmadan basitçe ilerlemeyi tercih etmeyelim.

#10
Foto - Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

7) OYUN KONSOLLARI KAMERALARI Xbox One piyasaya sürüldüğünde, ses ve hareket etkileşimi sağlayan 3 boyutlu bir kamera olan Kinect'in güncellenmiş bir versiyonuyla birlikte geldi. Bu noktada ikisi ayrıştırıldı, ancak Kinect hala Microsoft'un konsol stratejisinin büyük bir parçası. Benzer şekilde, yaklaşık 50 dolara satılan ve sesli komutları da dinleyen PS4 kamerası da çok sattı.

#11
Foto - Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

8) AMAZON ECHO Perakende devinin bu dijital kişisel asistanı, Siri ve Google Now'ın rahatlığını ev ortamına taşıyor. "Alexa" kod kelimesiyle dijital uykusundan uyandırıldığında soruları yanıtlayabilir veya müzik çalabilir. 199 dolarlık fiyatıyla Amazon Echo'yu piyasadaki en iyi ses kontrollü cihazlardan biri olarak nitelendiren eleştirmenler, kullanıcıların ne dediğini anlama konusunda akıllı telefon kuzenlerinden daha iyi bir iş çıkardığını belirtiyor.

#12
Foto - Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

9) OYUNCAKLAR çocuğunuzu dinleyen ve ona aynı şekilde yanıt veren Hello Barbie adında Wi-Fi bağlantılı bir oyuncak bebek duyurdu. Ayrıca kelimeleri kaydediyor ve ebeveyne konuşmanın önemli noktalarını içeren bir e-posta gönderiyor. Konuşmalar, çocuklarla konuşma tanımayı geliştirmeye daha iyi yardımcı olmak için geliştirici ToyTalk'un sunucularında da tutulabilir

#13
Foto - Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

10) ROBOT SÜPÜRGELER Son yıllarda yaygınlaşan robot süpürgelerin, bir evin içindeki görüntüleri sızdırmasının ardından gözler güvenlik açıklarına çevrildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından cihazların ne kadar güvenilir olduğu ise merak konusu. Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından cihazların ne kadar güvenilir olduğu ise merak konusu. Şirket tepkilerin ardından, görüntüleri sızdıran hizmet sağlayıcıyla ilişkisini sonlandırdığını ve inceleme başlattığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre insanların evlerinde fotoğraflarını çeken geliştirme sürümü robot süpürgeler sadece şirket çalışanlarına dağıtılmıştı ve cihazların üzerinde "Video kaydı devam ediyor" yazan bir uyarı vardı. Kişisel yaşam alanlarına giren bir cihazın böyle duyarlı verileri kaydetmesi, kullanıcıların mahremiyetini ciddi şekilde ihlal edebilir.

#14
Foto - Evinizi birileri gözetliyor olabilir! Aman dikkat işte evinizdeki 11 casus

11) İNSÜLİN POMPALARI VE KALP PILLERİ Evinizi hacklemeyi unutun. Peki ya vücudunuzu hacklemeye ne dersiniz? 2012 yılında Beyaz Şapkalı hacker Barnaby Jack, bir insülin pompasına ölümcül dozlarda insülin göndermesini emrederek şeker hastası bir kişiyi 300 metre uzaklıktan öldürebileceğini kanıtladı. Bu yaz kalp pillerini ve implante edilmiş defibrilatörleri hackleyebileceğini duyurdu. Jack Bloomberg'e verdiği demeçte, "Bunlar PC ya da Mac'iniz kadar istismara açık bilgisayarlar, ancak o kadar sık incelenmiyorlar" dedi. "Bu cihazlara gerçekten baktığınızda, güvenlik açıkları oldukça şok edici." Kaynak: HABER7

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