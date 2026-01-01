Evinizdeki 'sessiz katil' alarmı: Doğalgaz ve soba uyarısı geldi! Çok acil yoksa böyle olacak! Bakın ne... 2026'ya dikkat!

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Asaf Baygül, kış aylarında doğal gaz ve soba kullanımına bağlı karbonmonoksit zehirlenmeleri hakkında bilgi verdi. Dr. Baygül, karbonmonoksit gazının vücutta oksijen taşıyan hemoglobine bağlanarak dokulara daha az oksijen geçişine yol açması nedeniyle zehirlenmelerin yaşandığını belirterek, "Hastalarda halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler yapabiliyor. Eğer maruziyetler uzun süre devam ederse bilinç kaybı, koma hatta ve hatta ölümle bile sonuçlanabiliyor. Doğal gaz zehirlenmelerinin başlıca sebepleri arasında kombi bakımlarının yetersiz yapılması, yetersiz havalandırma ve yanlış montaj olurken soba zehirlenmelerinde ise bacaların tıkalı olması, kömürün tam yanmaması ve özellikle rüzgarlı havalarda ters baca çekişi sebepler arasında. Doğal gaz kullanan vatandaşlarımızın doğal gazlar için kombi bakımlarını yılda en az bir kez yaptırmalarını, soba kullanan vatandaşlarımızın ise bacalarını düzenli aralıklarla temizlemelerini öneriyoruz. Evlerde mümkün olursa karbonmonoksit dedektör cihazları bulundurmalarını öneriyoruz" diye konuştu.