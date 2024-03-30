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Evinin önünde bekliyordu! Hayatını kaybetti

2024-03-30 17:27:48
Evinin önünde bekliyordu! Hayatını kaybetti

Evinin önünde bekleyen 61 yaşındaki kadın tır altında kalıp hayatını kaybetti.

#1
Foto - Evinin önünde bekliyordu! Hayatını kaybetti

Gaziantep'te, sokakta evinin önünde bekleyen Feriha Öztürk (61), yokuş aşağı inerken freni arızalandığı öne sürülen TIR'ın altında kalıp, hayatını kaybetti.

#2
Foto - Evinin önünde bekliyordu! Hayatını kaybetti

Kaza, öğleden sonra Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 ABM 750 plakalı TIR, yokuştan inerken iddiaya göre freni arızalanınca kontrolden çıktı, sokakta evinin önünde bekleyen Feriha Öztürk'ü altına kalıp bir evin duvarına çarptı.

#3
Foto - Evinin önünde bekliyordu! Hayatını kaybetti

Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

#4
Foto - Evinin önünde bekliyordu! Hayatını kaybetti

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sonrası Öztürk'ün cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

#5
Foto - Evinin önünde bekliyordu! Hayatını kaybetti

Polis, kaza sonrası aracını bırakıp kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

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