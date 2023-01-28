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Evden çıkacaklar aman dikkat! İstanbul'a kar geliyor

2023-01-28 09:19:29
Evden çıkacaklar aman dikkat! İstanbul'a kar geliyor

Aylardır beklenen kar yağışı nihayet başladı. Ankara'da yüksek kesimler beyaza bürünürken Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı aksatıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren İç ve Doğu Anadolu, akşam saatlerinde ise Batı Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji kar kalınlığının 20 santimetreyi geçeceğini duyururken, Kerem Ökten'den İstanbul için kar müjdesi geldi.

#1
Foto - Evden çıkacaklar aman dikkat! İstanbul'a kar geliyor

Bir türlü gelmeyen kar yağışı nihayet Türkiye'nin orta ve batı kesimlerinde kendini göstermeye başladı. Ankara başta olmak üzere birçok kentte gece yarısından itibaren kar yağışı başladı. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah saatlerinden itibaren İç ve Doğu Anadolu, akşam saatlerinde ise Batı Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının yer yer 20 cm'yi geçeceği belirtilirken, yurdun geri kalanında da sağanak yağış etkisini gösterecek. Kerem Ökten ise İstanbul için karın yağacağı tarihi açıkladı.

#2
Foto - Evden çıkacaklar aman dikkat! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin güncel tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

#3
Foto - Evden çıkacaklar aman dikkat! İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah saatlerinden itibaren İç ve Doğu Anadolu, akşam saatlerinde ise Batı Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının yer yer 20 cm'yi geçeceği belirtilirken, yurdun geri kalanında da sağanak yağış etkisini gösterecek.

#4
Foto - Evden çıkacaklar aman dikkat! İstanbul'a kar geliyor

NERELERE KAR YAĞACAK? - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin güncel tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin bugün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının, bugün sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm.), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kar yağışlarının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarasında bulunuldu. Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

#5
Foto - Evden çıkacaklar aman dikkat! İstanbul'a kar geliyor

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI ALACAK İLLER - İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarının, bugün sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm.), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

#6
Foto - Evden çıkacaklar aman dikkat! İstanbul'a kar geliyor

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ALACAK İLLER - Kuvvetli kar yağışlarının yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarasında bulunuldu. Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

#7
Foto - Evden çıkacaklar aman dikkat! İstanbul'a kar geliyor

10 GÜNLÜK KAR YAĞIŞI VAR - Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kar yağışı beklendiğini duyurup ayrıntıları paylaştı. Ökten "10 günlük toplamda beklenen Kar örtüsü miktarı artıyor. Değerler cm cinsinden. Ve bu ilk atak. Ardından bir atak daha geliyor..." dedi.

#8
Foto - Evden çıkacaklar aman dikkat! İstanbul'a kar geliyor

SON GÜNCELLEME HARİTASI - Kerem Öktem son haritayı paylaşıp, "Son güncellenen kar haritası ile Marmara bölgesinde beklenen kar örtüsü miktarı arttı. En kötü güncelleme bile Ülke geneline örtülük kar veriyor. 10 günlük beklenen toplam kar örtüsü." bilgisini verdi.

#9
Foto - Evden çıkacaklar aman dikkat! İstanbul'a kar geliyor

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI GELİYOR - Ökten, "İstanbul Pazartesi sabahı yağışı yakalarsa, ki hafif bir yağış yakalayacak gibi görünüyor, şehir içinde ilk kar yağışına merhaba diyecek. Seyirlik bir kar. Beklenti düşük olmalı" ifadesini kullandı.

#10
Foto - Evden çıkacaklar aman dikkat! İstanbul'a kar geliyor

İstanbul'da hafta sonu itibariyle sağanak yağış bekleniyor. Kerem Ökten, bugün için ise "İstanbul'a güneyden güzel bir yağış kütlesi geliyor" diyerek yağmur müjdesi verdi.

#11
Foto - Evden çıkacaklar aman dikkat! İstanbul'a kar geliyor

KAR ULAŞIMI ZORLAŞTIRIYOR - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bölgede kar kalınlığının 15 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

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