Haber Merkezi Giriş Tarihi: Evdeki tehlike göz göre göre gelmiş! Uzmanlar uyarıyor: bu ilaçlar ölümcül olabilir
Böcek Ailesi’nin yaşamını yitirdiği zehirlenme vakası, evlerde ve otellerde sıkça kullanılan ilaçlama kimyasallarının riskini bir kez daha ortaya çıkardı. Uzmanlara göre internetten rahatça satın alınabilen bu maddeler, bilinçsizce kullanıldığında ağır zehirlenmelere yol açabiliyor. Özellikle kapalı alanlarda kontrolsüz uygulanan kimyasalların solunum yoluyla vücuda girip çok kısa sürede ölümcül etki gösterdiği vurgulanıyor. Denetimsiz satılan ürünler ve ehliyetsiz ilaçlama uygulamaları ise tehlikeyi katlıyor.