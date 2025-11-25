Evdeki tehlike göz göre göre gelmiş! Uzmanlar uyarıyor: bu ilaçlar ölümcül olabilir

YAN DAİRELERE GAZ GEÇİŞİ MÜMKÜN MÜ? Zümre’ye göre bazı kimyasallar duvar içi boşluklardan gaz hâline geçerek sızabilir, ancak bu durum yalnızca fümigant olarak kullanılan özel maddeler için geçerli. Bu ürünlerin evlerde kullanılmadığını, yalnızca yetimli operatörler tarafından depo gibi alanlarda uygulanabileceğini söyledi. Uzmanlar ise havalandırma boşlukları, asma tavanlar ve binanın yapısının gaz geçişini etkileyebileceğini belirtiyor.