Evde oturan gençlere müjde geldi! Şartları taşıyanlara aylık 19.000 TL ödeme yapılacak!

İşte şartlar... — Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. — 18 yaşını tamamlamış olmak. — Yaşlılık veya malullük aylığı almamak. — Kuruma kayıtlı olmak. — Devlet üniversitelerinde aktif olarak ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alıyor olmak. — Son 1 ay içinde herhangi bir işte çalışmamak. — Hane gelirinin, net asgari ücretin 3 katından az olması. — Programa haftada 3 gün katılım sağlamak.