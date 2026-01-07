  • İSTANBUL
Evde oturan gençlere müjde geldi! Şartları taşıyanlara aylık 19.000 TL ödeme yapılacak!
Giriş Tarihi:

Evde oturan gençlere müjde geldi! Şartları taşıyanlara aylık 19.000 TL ödeme yapılacak!

Çalışmayan ve eğitimine devam eden gençler için başlatılan yeni destek programının tüm detayları netleşti.

Foto - Evde oturan gençlere müjde geldi! Şartları taşıyanlara aylık 19.000 TL ödeme yapılacak!

Sosyal yardım kapsamında verilecek olan aylık 19.000 TL'lik ödemeden yararlanmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Foto - Evde oturan gençlere müjde geldi! Şartları taşıyanlara aylık 19.000 TL ödeme yapılacak!

Devlet üniversitelerinde aktif öğrenciliği bulunan, son bir aydır sigortalı bir işte çalışmayan ve hane geliri asgari ücretin üç katını geçmeyen gençler, kuruma kayıt yaptırıp haftada üç gün programa katılarak bu destekten faydalanabilecek.

Foto - Evde oturan gençlere müjde geldi! Şartları taşıyanlara aylık 19.000 TL ödeme yapılacak!

İşte şartlar... — Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. — 18 yaşını tamamlamış olmak. — Yaşlılık veya malullük aylığı almamak. — Kuruma kayıtlı olmak. — Devlet üniversitelerinde aktif olarak ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alıyor olmak. — Son 1 ay içinde herhangi bir işte çalışmamak. — Hane gelirinin, net asgari ücretin 3 katından az olması. — Programa haftada 3 gün katılım sağlamak.

