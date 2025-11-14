Ev yapımı olacak: Doğal sabun yapımı mümkün! Sabun nasıl yapılır? Kullanmayan bin pişman! Kontrol artık sizde

Evimizde kullandığımız temizlik malzemelerinin içeriğinde bir çok kimyasal yer alıyor. Bununla birlikte sıfır atık felsefesinin de kullandığımız ambalaj malzemesini en aza indirgemeyi kapsadığını düşünecek olursak işe, gün içinde en çok kullandığımız temizlik malzemesi olan sıvı sabunu hayatımızdan çıkarıp doğal sabun yapımı ile başlamak mümkün. Düzenli kullanımda cildin görünümünü ve dokusunu iyileştiren bu sabun, pek çok kişinin güzellik rutininde vazgeçilmez bir yer edinmiş durumda.