Kadın - Aile
14
Yeniakit Publisher
Ev yapımı olacak: Doğal sabun yapımı mümkün! Sabun nasıl yapılır? Kullanmayan bin pişman! Kontrol artık sizde

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Ev yapımı olacak: Doğal sabun yapımı mümkün! Sabun nasıl yapılır? Kullanmayan bin pişman! Kontrol artık sizde

Evimizde kullandığımız temizlik malzemelerinin içeriğinde bir çok kimyasal yer alıyor. Bununla birlikte sıfır atık felsefesinin de kullandığımız ambalaj malzemesini en aza indirgemeyi kapsadığını düşünecek olursak işe, gün içinde en çok kullandığımız temizlik malzemesi olan sıvı sabunu hayatımızdan çıkarıp doğal sabun yapımı ile başlamak mümkün. Düzenli kullanımda cildin görünümünü ve dokusunu iyileştiren bu sabun, pek çok kişinin güzellik rutininde vazgeçilmez bir yer edinmiş durumda.

Sıvı sabunların insan ve doğaya olan zararlı etkilerini ve sıfır atık kapsamında ambalaj atıklarını azaltmayı göz önünde bulundurarak eskiye dönüş yapıp katı sabun kullanımına geçmenin daha sağlıklı bir tercih olacağı şüphesiz.

Ancak unutulmaması gereken bir diğer nokta da katı sabun tercihinde doğal sabunları tercih etmek ve seçim aşamasında çok dikkatli olmak.

Kimya Mühendisi Betül Şahin, özellikle soğuk baskı yöntemiyle elde edilen bitkisel yağlı sabunları tavsiye ediyor ve el sabunlarına temkinli yaklaşılmasını tavsiye ediyor: “Sabunların sertliğini ve köpüğünü artırmak için hayvansal yağlardan faydalanılıyor. Bunların içinde domuz yağı da var.

Doğal sabun, sabunun içeriğinde toksik olabilecek herhangi bir kimyasaldan veya üretimde şüphe uyandıran yöntem veya malzemeden kaçınılması anlamına gelir. Diğer bir deyişle yapay boyalar, parfümler veya katkı maddeleri kullanılmaması anlamına geliyor.

Doğal sabun nasıl yapılır sorusunu sormadan önce ilk sorumuz “Sabun Nedir?” olmalı. Tüm sabun tariflerinin merkezinde iki ana bileşen bulunur: kostik yani kimyasal adı ile sodyum hidroksit (NaOH) ve yağ.

Oldukça basit fakat kontrollü bir işlemle bu iki içerik kimyasal olarak yeni bir bileşiğe bağlanır – Sabun!

Sabun yapımı esas olarak asit olan yağlar ve bir baz olan kostik arasındaki kimyasal reaksiyondur. İki malzeme reaksiyona girdiğinde PH’ı neredeyse nötr olacak tamamen yeni bir malzeme oluşturacaktır. Dilerseniz lavanta yağı, portakal yağı, hindistan cevizi yağı, karanfil yağı gibi doğal yağlar ekleyerek sabununuza esans katabilirsiniz.

Doğal Sabun Yapımı Malzemeler: 750 mililitre zeytinyağı, 200 mililitre su, 90 gram Kostik (NaOH). (esans için lavanta yağı, portakal yağı, hindistan cevizi yağı, karanfil yağı, tarçın yağı vb.)

Yapılışı: 1) Doğal sabun yapımına başlamadan önce tüm güvenlik önlemlerinizi alın. Eldivenlerinizi giyin, maskenizi takın, koruyucu gözlüğünüzü takın ve üzerinize uzun kollu bir giysi giyin. Havalandırmanın iyi olduğu açık bir alanda, hayvanlar ve çocuklardan uzak bir ortamda çalışın.

2) İlk olarak bir kabın içerisinde bulunan suya kostik azar azar dökülerek tahta bir çubuk yardımı ile iyice karıştırılır. Kostik suyla temas ettiğinde çabuk reaksiyona giren bir kimyasal olduğundan suyun içerisine yavaş yavaş eklemek sıçrama yapma olasılığını önleyecektir. Karıştırma sırasında bir miktar duman oluşabilir,dumanı kesinlikle solumamak ve içeriyi mutlaka iyice havalandırmak bu noktada oldukça önemli.

3) Su ile kostik tepkimeye girdiğinden oluşan karışım yaklaşık 75 dereceye kadar ulaşıyor. 15 dakika bekledikten sonra karışım kendiliğinden 45 dereceye kadar düşecek. 4) Oluşan karışım soğuduktan sonra zeytinyağı dolu kabın üzerine yavaşça akıtılarak, blender ile sürekli karıştırılır.

5) Karışım işlemi tamamlandığında karışım boza kıvamında koyu bir kıvam alacak ve sabunlaşma işlemi sona ermiş olacaktır. Bu aşamada sabuna esans vermek amacıyla lavanta yağı, hindistan cevizi yağı, tarçın yağı, portakal yağı gibi dilediğiniz yağdan 20-30 damla ekleyerek tekrar karıştırabilirsiniz.

6) Oluşan kıvamlı sabun kalıplara dökülerek uygun ortamda, 2-3 gün kadar sertleşmeye bırakılır ve ardından bıçakla kesilerek kalıptan çıkarılır. 7) Nemsiz bir ortamda yaklaşık 1,5- 2 ay kadar kurumaya bırakılır ve doğal sabun artık kullanıma hazırdır.

