2023-11-05 12:33:43 Ev sahipleri ve kiracılar için artık zorunlu oldu! Yeni kanun hayata geçiyor: Sadece 15 gün süre verildi
Ev sahibi ve kiracılara yeni bir zorunluluk geldi. Ayrıca yeni eylem planı kapsamında kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceği ve bitimine son 15 gün kala bildirim yapılması gerektiği belirtildi. İşte, ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni kira sözleşmesi kuralları... 1 Temmuz 2023'te yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, kira sözleşmelerinin süresi, yenilenmesi, feshi, kira bedeli ve artış oranı gibi konularda önemli değişikliklere gidilmesini sağladı. Yapılan değişikliklerdeki amaç, kiracı ile ev sahibinin ilişkisini daha adil ve dengeli düzenlemek ve kira sözleşmelerinin kayıt altına alınmasını sağlamaktır.