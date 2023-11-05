  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Opel'in o modelinde tamı tamına 250 bin TL indirim! Bu kampanya bir daha zor gelir! Kaçıranlar çok üzülecek

Ahmet Hakan resmen çılgına döndü! “Kafaların tası işte böyle atıyor” deyip o rezilliği duyurdu

Filistin konusundaki sessizliği büyük tepki çekmişti! Cem Yılmaz’a çok büyük şok! Resmen apışıp kalacak

İlanlar tek tek kaldırılıyor! Konut sektöründe bir dönem bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bomba “Kılıçdaroğlu” önerisi! Önümüzdeki sene 1 saatliğine de olsa…

Sigara içenlerde öyle bir hastalık peyda oldu ki gören gözlerine inanamıyor! Dillerinde kıl çıkıyor! “Kıllı dil” kâbusuna karşı bunları yapın

Meğer bunun için harekete geçmiş! Kusmuğunda boğul rezil herif

Klavyenizden çıkan sesten dolayı her şeyinizi kaybedebilirsiniz! Tehlikeyi öğrenince şoke olacaksınız! Aman Allahım

Ev sahipleri ve kiracılar için artık zorunlu oldu! Yeni kanun hayata geçiyor: Sadece 15 gün süre verildi

Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu! Burada yaşayanların borcu dağları bile aşmış! İlk sırada bakın hangi il var
Ekonomi
3
Ev sahipleri ve kiracılar için artık zorunlu oldu! Yeni kanun hayata geçiyor: Sadece 15 gün süre verildi

2023-11-05 12:33:43
Ev sahipleri ve kiracılar için artık zorunlu oldu! Yeni kanun hayata geçiyor: Sadece 15 gün süre verildi

Ev sahibi ve kiracılara yeni bir zorunluluk geldi. Ayrıca yeni eylem planı kapsamında kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceği ve bitimine son 15 gün kala bildirim yapılması gerektiği belirtildi. İşte, ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni kira sözleşmesi kuralları... 1 Temmuz 2023'te yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, kira sözleşmelerinin süresi, yenilenmesi, feshi, kira bedeli ve artış oranı gibi konularda önemli değişikliklere gidilmesini sağladı. Yapılan değişikliklerdeki amaç, kiracı ile ev sahibinin ilişkisini daha adil ve dengeli düzenlemek ve kira sözleşmelerinin kayıt altına alınmasını sağlamaktır.

#1
Foto - Ev sahipleri ve kiracılar için artık zorunlu oldu! Yeni kanun hayata geçiyor: Sadece 15 gün süre verildi

Yeni kanunla beraber, artık kira sözleşmeleri zorunlu olarak e-Devlet sisteminden yapılacak. Bu kapsamda, kiracı ile ev sahibinin yaptığı kira sözleşmesinin bir nüshası, 15 gün içerisinde e-Devlet sisteminde yer alan Kira Sözleşmesi Bilgi Sistemi'ne kaydedilecek. Bu sistem, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca oluşturulan bir sistem. Sisteme kaydı yapılan kira sözleşmeleri vergi dairesine bildirilmiş sayılacak. E-Devlet'ten kira sözleşmesi yapmak için, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet şifresi ya da mobil imzası olması gerekiyor. Kiracı ile ev sahibi, sisteme girdiklerinde, kira sözleşmesiyle ilgili bilgileri girerek sözleşmeyi elektronik olarak imzalayacak. Sözleşme, iki tarafın da imzası tamamlandıktan sonra geçerli olacak. Ayrıca sözleşmenin kopyası, iki tarafın da e-Posta'sına gönderilecek. Kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemine taşınmasının avantajları şöyle olacak: - Kiracı ile ev sahibinin vergi dairesine gitmesine gerek kalmayacak, - Kiracı ile ev sahibi noter masrafı ödemeyecek, - Kiracı ile ev sahibinin sözleşme süresi boyunca her yıl vergi dairesine bildirimde bulunmasına gerek kalmayacak. Ayrıca kiracı ile ev sahibi sözleşme değişikliklerini kolaylıkla sisteme yansıtabilecek.

#2
Foto - Ev sahipleri ve kiracılar için artık zorunlu oldu! Yeni kanun hayata geçiyor: Sadece 15 gün süre verildi

Yeni kanunun getirdiği yeniliklerden biri de kira bedelinin Türk Lirası cinsinden belirlenmesi yönünde. Artık, kira bedellerinin TL olarak belirlenmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, kiracı ile ev sahibinin yaptığı kira sözleşmesinde, kira bedeli yabancı para birimleriyle belirlenemeyecek. Kira bedelini yabancı para birimlerinden belirleyenlerin bu hükmü ise geçersiz kabul edilecek. Böyle bir durumda, kira bedelinin TL karşılığı, sözleşmenin yapıldığı tarihteki T.C Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak. Bu yeniliğin avantajları ise şöyle olacak: - Kiracı ile ev sahibinin döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmesi önlenecek, - Kiracı ile ev sahibinin döviz kurundaki farktan kaynaklı anlaşmazlıkları azalacak, - Kiracı ile ev sahibinin döviz kuru riski azalacak. Yapılan bu yeniliklerle birlikte kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların en aza indirilmesi ve aralarındaki ilişkinin daha adil hale gelmesi amaçlanıyor. Ayrıca kira sözleşmesinin e-Devlet sisteminden yapılması da vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçmek, bürokrasiyi azaltmak ve uyuşmazlıkları çözmek için de ciddi bir adım.

Suriye'deki ABD üslerine saldırı
Dünya

Suriye'deki ABD üslerine saldırı

Suriye'nin Deyrizor ile Haseke illerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi ile Koniko doğal gaz sahası üssüne saldırılar düzenlendi...
Netanyahu'nun evini bastılar
Dünya

Netanyahu'nun evini bastılar

Siyonistlerin saldırıları 7 Ekim'den beri devam ederken, İsrailliler Başbakan Netanyahu'nun evini bastı.
Gram altın ve çeyrek altın için İslam Memiş bombasını patlattı: ekranlar 2000 TL'yi gösterecek!
Ekonomi

Gram altın ve çeyrek altın için İslam Memiş bombasını patlattı: ekranlar 2000 TL'yi gösterecek!

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bomba bir tahminde bulundu. Elinde, cebinde, bankada ve özellikle..
CHP'nin yeni Genel Başkanı resmen belli oldu
Gündem

CHP'nin yeni Genel Başkanı resmen belli oldu

İkinci tura kalan oylamada oyların çoğunluğunu alan Özgür Özel CHP'nin yeni Genel Başkanı oldu. Özel 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu 536 oy ald..
İsrail'in İHA'sı Hamas lideri İsmail Haniye'nin evini hedef aldı! İsrail'den itiraf açıklaması
Dünya

İsrail'in İHA'sı Hamas lideri İsmail Haniye'nin evini hedef aldı! İsrail'den itiraf açıklaması

İsrail'e ait insansız hava aracı, bölge dışında bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evine füze attı. Dünyaya duyurdu!..
Müslümanların yüz karası! Yuh olsun size Gazze can derdinde Riyad eğlence peşinde
Gündem

Müslümanların yüz karası! Yuh olsun size Gazze can derdinde Riyad eğlence peşinde

Gazzede binlerce çocuk İsrail bombalarının altında can verirken Suudi Arabistan, Riyad 2023 Eğlence Festivali’nin açılışını yaptı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23