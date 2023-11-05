Ev sahipleri ve kiracılar için artık zorunlu oldu! Yeni kanun hayata geçiyor: Sadece 15 gün süre verildi

Yeni kanunun getirdiği yeniliklerden biri de kira bedelinin Türk Lirası cinsinden belirlenmesi yönünde. Artık, kira bedellerinin TL olarak belirlenmesi zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, kiracı ile ev sahibinin yaptığı kira sözleşmesinde, kira bedeli yabancı para birimleriyle belirlenemeyecek. Kira bedelini yabancı para birimlerinden belirleyenlerin bu hükmü ise geçersiz kabul edilecek. Böyle bir durumda, kira bedelinin TL karşılığı, sözleşmenin yapıldığı tarihteki T.C Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak. Bu yeniliğin avantajları ise şöyle olacak: - Kiracı ile ev sahibinin döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmesi önlenecek, - Kiracı ile ev sahibinin döviz kurundaki farktan kaynaklı anlaşmazlıkları azalacak, - Kiracı ile ev sahibinin döviz kuru riski azalacak. Yapılan bu yeniliklerle birlikte kiracı ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlıkların en aza indirilmesi ve aralarındaki ilişkinin daha adil hale gelmesi amaçlanıyor. Ayrıca kira sözleşmesinin e-Devlet sisteminden yapılması da vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçmek, bürokrasiyi azaltmak ve uyuşmazlıkları çözmek için de ciddi bir adım.