Ev sahibine hemen güvenmeyin: Kiracılara 'senet' tuzağı!

Kiralık ev arayanlar için piyasa koşulları her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ev sahipleri, standart teminatların yanına şimdi de 'senet' şartını ekleyerek kiracılar üzerinde görülmemiş bir baskı oluşturuyor. Bu yeni dönem, kiracıları hem maddi hem de hukuki olarak büyük risk altına sokarken, uzmanlar 'çifte borç tuzağına düşmeyin' uyarısıyla acil önlemler alınması gerektiğini belirtiyor. Geleneksel depozito ve kefil şartları artık ev sahiplerini tatmin etmiyor; kira anlaşmazlıklarının artmasıyla birlikte yeni güvence yöntemleri arayışına girildi. Özellikle internet ilanlarında karşımıza çıkan "senet imzalama şartı" talebi, kira piyasasında yeni ve hukuki risklerle dolu bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu uygulamalar, kiracılar arasında "ev kiralamıyoruz, sanki şirket devralıyoruz" tepkilerine neden olacak kadar yüksek tutarlara ve zorlayıcı koşullara ulaştı. ​