Ev sahibi ve kiracıya müjde! Site aidatlarında
AK Parti tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’na sunulan 31 maddelik yeni torba yasa teklifi, konut sektöründe adeta devrim niteliğinde değişiklikler getiriyor. Milyonlarca vatandaşın kanayan yarası haline gelen "fahiş aidat" sorunu, artık yasal bir frenle kontrol altına alınacak. Yeni düzenlemeyle birlikte site yönetimleri, kat maliklerinin onayı olmadan ve genel kurul kararı alınmadan "keyfi" zam yapamayacak. Temizlikten güvenliğe kadar tüm hizmetlerin önceden projelendirilmesi ve şeffaf bir şekilde maliklerin onayına sunulması zorunlu hale getiriliyor.