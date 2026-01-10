Ev sahibi ve kiracıya müjde! Site aidatlarında

YAPI DENETİMİNDE AĞIR PARA CEZALARI Yapıların zemin ve temel etütlerinin, bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılması zorunlu hale geliyor. Laboratuvar denetçilerinin başka işte çalışması durumunda 50 bin TL, standart dışı beton üretiminde 500 bin TL, etiketsiz veya kare kodsuz beton dökümünde ise 250 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara beton sağlayanlara da 500 bin TL ceza kesilecek.