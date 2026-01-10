  • İSTANBUL
Emlak Rehberi
13
Yeniakit Publisher
Ev sahibi ve kiracıya müjde! Site aidatlarında
Giriş Tarihi:

Ev sahibi ve kiracıya müjde! Site aidatlarında

AK Parti tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’na sunulan 31 maddelik yeni torba yasa teklifi, konut sektöründe adeta devrim niteliğinde değişiklikler getiriyor. Milyonlarca vatandaşın kanayan yarası haline gelen "fahiş aidat" sorunu, artık yasal bir frenle kontrol altına alınacak. Yeni düzenlemeyle birlikte site yönetimleri, kat maliklerinin onayı olmadan ve genel kurul kararı alınmadan "keyfi" zam yapamayacak. Temizlikten güvenliğe kadar tüm hizmetlerin önceden projelendirilmesi ve şeffaf bir şekilde maliklerin onayına sunulması zorunlu hale getiriliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte site aidatlarında keyfi artışların önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna göre aidat artışları yalnızca kat malikleri kurulu kararıyla yapılabilecek. Site yöneticilerinin ek aidat niteliğindeki “avans” toplama yetkisi sınırlandırılırken, bu uygulama yalnızca işletme projesi onaylanana kadar geçerli olacak.

İŞLETME PROJESİ ŞARTI VE AVANS SINIRI İşletme projelerinin mutlaka kat malikleri kurulunda onaylanması zorunlu hale getiriliyor. Onaylı proje bulunmaması durumunda yöneticinin hazırlayacağı geçici projede yer alan aidat artış oranı, yeniden değerleme oranını aşamayacak. Ayrıca toplanacak avans miktarı da kat malikleri kurulunun onayına tabi olacak.

TOPLU YAPILARDA KARAR SÜRECİ HIZLANIYOR Toplu konutlarda yönetim planı değişikliği için aranan beşte dört çoğunluk oranı, karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla üçte ikiye düşürülüyor. Bu düzenleme ile site ve toplu yapılarda yönetimle ilgili kararların daha hızlı alınması amaçlanıyor.

DEPREMZEDELERE HACİZ GÜVENCESİ 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredi destekleri için önemli bir koruma getiriliyor. Buna göre bu destekler haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek ve tedbir konusu yapılamayacak.

YAPI DENETİMİNDE AĞIR PARA CEZALARI Yapıların zemin ve temel etütlerinin, bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılması zorunlu hale geliyor. Laboratuvar denetçilerinin başka işte çalışması durumunda 50 bin TL, standart dışı beton üretiminde 500 bin TL, etiketsiz veya kare kodsuz beton dökümünde ise 250 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ruhsatsız veya izinsiz yapılara beton sağlayanlara da 500 bin TL ceza kesilecek.

Sahte Belgeyle Yapılaşmaya 5 Yıl Yasak Sahte belge kullanılarak inşasına başlanan yapıların ruhsatları iptal edilecek. Ayrıca bu yapılara ait belge numaraları 5 yıl süreyle geçersiz sayılacak.

HAZİNE VE 2/B ARAZİLERİNDE YENİ BAŞVURU HAKKI Daha önce satışı düzenlenen Hazine arazileri ile 2/B kapsamındaki alanlarda, başvuru veya ödeme süresini kaçıran vatandaşlara yeni bir hak tanınıyor. Bu kişiler 31 Temmuz 2026’ya kadar yeniden başvuru yaparak ödeme imkânından yararlanabilecek.

TOKİ SOSYAL KONUTLARINA VERGİ MUAFİYETİ TOKİ’nin 31 Aralık 2027’ye kadar gerçekleştireceği sosyal konut projelerinde damga vergisi alınmayacak. Böylece dar gelirli vatandaşlar için konut maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Kooperatiflerde Tapu Devri Şartları Değişiyor Yapı kooperatiflerinde, inşaatların tamamen bitirilmesi ve kesin maliyet hesaplarının çıkarılması zorunlu hale geliyor. Bu şartlar yerine getirilmeden bağımsız bölüm tescili ve tapu devri yapılamayacak. Düzenleme ile mülkiyet anlaşmazlıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YANGIN GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ ZORUNLU OLACAK İmar Yasası kapsamındaki ve kullanıma yönelik belgesi bulunan yapılarda, belediye itfaiyesi veya yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından periyodik yangın güvenliği denetimleri yapılacak. Tespit edilen eksikliklerin en geç 6 ay içinde giderilmesi zorunlu olacak.

ŞİRKET VE KOOPERATİF EDİNİMİNE CUMHURBAŞKANI İZNİ Yerel yönetimler ve bağlı kuruluşlarının şirket veya kooperatif edinimi, ortaklık kurulması ya da kooperatiflere ortak olunması gibi işlemleri Cumhurbaşkanı iznine bağlanıyor.

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORLARI DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR SPK ve BDDK lisanslı kuruluşlar tarafından hazırlanan değerleme raporlarının, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olacak. Böylece taşınmaz değer haritalarının güncel ve şeffaf şekilde takip edilmesi sağlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem Ali Cinan

Beş yıl önce 1000 liraya başladığım kira 2026 20000 lira oldu emekliyim çare arıyorum.
