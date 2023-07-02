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Ekonomi
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Ev hanımlarına emeklilik için tarih verildi! Milyonlarca anneye maaş geliyor... İşte havalara uçuracak detaylar

2023-07-02 12:52:13
Ev hanımlarına emeklilik için tarih verildi! Milyonlarca anneye maaş geliyor... İşte havalara uçuracak detaylar

Ev kadınlarına müjdeli bir haber geldi! TBMM'de yapılacak düzenlemelerle ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlanacak. TBMM'nin açılmasıyla birlikte, ev kadınlarına 4 adımda emeklilik hakkı tanınacak yasa gündeme gelecek. Daha kapsamlı bir ikinci torba yasa ile de Aile Koruma Kalkanı Paketi uygulamaya konacak. Bu paketle birlikte ev kadınları, sosyal güvenceye kavuşacak ve yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek. İşte milyonlarca anneyi heyecanlandıran açıklama...

#1
Foto - Ev hanımlarına emeklilik için tarih verildi! Milyonlarca anneye maaş geliyor... İşte havalara uçuracak detaylar

Ev kadınlarının sosyal haklarını düzenlemek için harika haber sonunda geldi! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak düzenlemelerle ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlanacak. TBMM'nin açılmasının ardından ilk olarak memur ve emekli maaşlarına ilişkin düzenlemeleri içeren bir torba yasa gündeme gelecek.

#2
Foto - Ev hanımlarına emeklilik için tarih verildi! Milyonlarca anneye maaş geliyor... İşte havalara uçuracak detaylar

Daha kapsamlı bir ikinci torba yasa ile de Aile Koruma Kalkanı Paketi uygulamaya konacak. Bu paketle birlikte ev kadınları, sosyal güvenceye kavuşacak ve yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek. Ev kadınlarına emeklilik imkanı tanıyan düzenleme, 4 adımda hayata geçirilecek. İşte detaylar...

#3
Foto - Ev hanımlarına emeklilik için tarih verildi! Milyonlarca anneye maaş geliyor... İşte havalara uçuracak detaylar

İlk adımda, sosyal güvencesi olmayan ev kadınları isteğe bağlı sigorta sistemiyle sosyal güvenceye kavuşturulacak. Bu isteğe bağlı sigorta sistemi için devlet, primlerin üçte birini karşılayacak. İkinci adımda, erken emeklilik adımları devreye alınacak. Kadınların emeklilik yaşı, sahip oldukları çocuk sayısına göre esnetilecek.

#4
Foto - Ev hanımlarına emeklilik için tarih verildi! Milyonlarca anneye maaş geliyor... İşte havalara uçuracak detaylar

Üçüncü adımda, çalışan ve ev hanımı anneler için yıpranma düzenlemesi yapılacak. Sosyal güvencesi olmayan annelere öncelik verilecek, ancak daha önce çalışmış anneler de bu uygulamadan faydalanabilecek. Son adımda ise doğum borçlanmasıyla ilgili düzenleme yapılacak. Kadınlar, sigortalılık sürecinden önce dünyaya gelen çocukları için doğum borçlanması yaparak prim kazanabilecek.

#5
Foto - Ev hanımlarına emeklilik için tarih verildi! Milyonlarca anneye maaş geliyor... İşte havalara uçuracak detaylar

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili şunları ifade etti: "Seçimlerden önce Aile Koruma Kalkanı Paketi açıklanmıştı ve içinde Aile ve Gençlik Bankası da yer alıyor. Öncelikli olarak Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasını bekliyoruz. Desteklerin kaynağı bu banka olacak ve Karadeniz gazı ile petrol bu kaynağı oluşturacak. İsteğe bağlı sigorta dediğimiz Bağ-Kur sistemi devreye girecek. Kısmi emeklilik için şartlar belirlenecek ve prim düşürülmesiyle kadınlar daha erken emekli olabilecek. Doğum borçlanmasıyla ilgili olarak da çalışmalar başlatılacak."

#6
Foto - Ev hanımlarına emeklilik için tarih verildi! Milyonlarca anneye maaş geliyor... İşte havalara uçuracak detaylar

Gözler şimdi TBMM'ye çevrildi. ATV Haber'e göre, TBMM, 15 Temmuz'da tatile girmeden önce emekli ve memur ek zamlarıyla ilgili düzenlemeleri içeren birinci torba yasaya öncelik verecek. Ev kadınları için yapılacak düzenlemeler ise hemen ardından ikinci torba yasa ile masaya gelecek.

#7
Foto - Ev hanımlarına emeklilik için tarih verildi! Milyonlarca anneye maaş geliyor... İşte havalara uçuracak detaylar

Ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlayacak düzenlemeler, ev kadınlarının sosyal güvenceye kavuşmasını ve erken emeklilik fırsatı elde etmelerini sağlayacak. Bu adımlar, ev kadınlarının emeklilik sürecini kolaylaştırarak, daha güvenceli bir geleceğe adım atmalarına destek olacak.

#8
Foto - Ev hanımlarına emeklilik için tarih verildi! Milyonlarca anneye maaş geliyor... İşte havalara uçuracak detaylar

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