2023-07-02 12:52:13 Ev hanımlarına emeklilik için tarih verildi! Milyonlarca anneye maaş geliyor... İşte havalara uçuracak detaylar
Ev kadınlarına müjdeli bir haber geldi! TBMM'de yapılacak düzenlemelerle ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlanacak. TBMM'nin açılmasıyla birlikte, ev kadınlarına 4 adımda emeklilik hakkı tanınacak yasa gündeme gelecek. Daha kapsamlı bir ikinci torba yasa ile de Aile Koruma Kalkanı Paketi uygulamaya konacak. Bu paketle birlikte ev kadınları, sosyal güvenceye kavuşacak ve yıpranma hakkı benzeri bir uygulama ile erken emekli olabilecek. İşte milyonlarca anneyi heyecanlandıran açıklama...