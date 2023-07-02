Ev hanımlarına emeklilik için tarih verildi! Milyonlarca anneye maaş geliyor... İşte havalara uçuracak detaylar

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuyla ilgili şunları ifade etti: "Seçimlerden önce Aile Koruma Kalkanı Paketi açıklanmıştı ve içinde Aile ve Gençlik Bankası da yer alıyor. Öncelikli olarak Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasını bekliyoruz. Desteklerin kaynağı bu banka olacak ve Karadeniz gazı ile petrol bu kaynağı oluşturacak. İsteğe bağlı sigorta dediğimiz Bağ-Kur sistemi devreye girecek. Kısmi emeklilik için şartlar belirlenecek ve prim düşürülmesiyle kadınlar daha erken emekli olabilecek. Doğum borçlanmasıyla ilgili olarak da çalışmalar başlatılacak."