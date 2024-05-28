2024-05-28 12:41:32 Ev hanımlarına büyük tuzak!
Sosyal medyada yayılan "Ev hanımlarına iş verilir" paylaşımları can yakıyor. Oltalama ağına düşen ev kadınlarına maaş vaat eden dolandırıcılar kargo ücreti altında paralarını çalıyor. Bilgileri de elde eden dolandırıcılar ağlarına düşürdükleri ev kadınları adına kredi çekip ortadan kayboluyor. Son dönemde sosyal medyada ‘Ev hanımlarına iş verilir’ paylaşımları çoğalıyor. Yapılan bu paylaşımla oltalama ağına düşen vatandaşların kargo ücreti adı altında paraları alınıyor, daha sonra ise bilgileri alınarak kredi kullandırılıyor. Uzmanlar, yapılan bilgi paylaşımı ile dolandırıcıların mağdur kişiyi kara para aklama işlemine dahil ettiği uyarısında bulundu. İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Sosyal medya platformları ile oltalama yöntemiyle vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, ‘Ev hanımlarına iş verilir, 36 bin lira maaş’ paylaşımları ile özellikle ev hanımlarının ilgisini çekmeye çalışıyor. Dolandırıcılık ağına düşen birçok vatandaş kara para aklama işlemine dahi karışarak hakkında suç dosyası açılıyor.