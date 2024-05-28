  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
Ev hanımlarına büyük tuzak!

2024-05-28 12:41:32
Ev hanımlarına büyük tuzak!

Sosyal medyada yayılan "Ev hanımlarına iş verilir" paylaşımları can yakıyor. Oltalama ağına düşen ev kadınlarına maaş vaat eden dolandırıcılar kargo ücreti altında paralarını çalıyor. Bilgileri de elde eden dolandırıcılar ağlarına düşürdükleri ev kadınları adına kredi çekip ortadan kayboluyor. Son dönemde sosyal medyada ‘Ev hanımlarına iş verilir’ paylaşımları çoğalıyor. Yapılan bu paylaşımla oltalama ağına düşen vatandaşların kargo ücreti adı altında paraları alınıyor, daha sonra ise bilgileri alınarak kredi kullandırılıyor. Uzmanlar, yapılan bilgi paylaşımı ile dolandırıcıların mağdur kişiyi kara para aklama işlemine dahil ettiği uyarısında bulundu. İnternet siteleri ve uygulamalar üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor. Sosyal medya platformları ile oltalama yöntemiyle vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, ‘Ev hanımlarına iş verilir, 36 bin lira maaş’ paylaşımları ile özellikle ev hanımlarının ilgisini çekmeye çalışıyor. Dolandırıcılık ağına düşen birçok vatandaş kara para aklama işlemine dahi karışarak hakkında suç dosyası açılıyor.

#1
Foto - Ev hanımlarına büyük tuzak!

İŞİ BÜYÜTÜRÜZ DEYİP KREDİ ÇEKTİRİYORLAR Dolandırıcıların ağına düşürdüğü vatandaşlardan ilk olarak kargo ücreti talep ettiğini anlatan Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, “Evde sabun yapımı, boncuk, tespih çizimi, yapımı gibi belli dolandırıcılık yöntemlerini kullanarak reklamlar çıkıyorlar. Özellikle ev hanımları ev gelirlerine destek çıkmak için gelir sağlamak adına iyi bir niyetle bu reklamlardaki iletişim numaralarını arıyor ve bu iletişim numaraları arandıktan sonra vatandaşlardan kapora adı altında bir ücret istiyorlar ve daha sonra bu ücretin ardından bir çok ürün gönderileceği vaadi ile kargo ücreti talep ediliyor. Kargo ücretleri normal bir şekilde değil, 5 bin ile 10 bin lira arasında bir ücret talebi oluyor. Bu ücret de verildiğinde üstüne kargo sigorta teminatı isteniyor. Bu teminat istendiğinde ‘işi büyütürüz, siz iyisiniz’ şeklindeki ibarelerle kredi çektirilip kendilerine para yatırılıyor” dedi.

#2
Foto - Ev hanımlarına büyük tuzak!

REKLAMLARA İNANIP PARA VERMEYİN Evde iş imkanı vaadiyle kandırılan kişilerin kara para yöntemine dahil olduklarının altını çizen Adli Bilişim Uzmanı Akman, “Ev hanımı vatandaşlarımız bu işler nedeniyle para gönderdikleri hesaplarda zaten daha önceden bilinen kara para aklama yöntemine dahil ediliyor. Bu kullanılan hesaplara giriş yapıldığında para, anında kripto paraya dönüyor ve mağdurun bu parayı geri alma şansı imkansız oluyor. Kiralık hesapta kullanıldığı için bu dolandırıcıların kim olduğunu da bulmak çok zor. Sosyal medya mecraları üzerinden verilen evde paketleme işlerinde verilen reklamlara kimse inanıp para vermesin. Çünkü daha önceden var olan bu işler dolandırıcılık yöntemine dönmüş olup direkt ev hanımlarını hedef almaktadır. Bu nedenle büyük mağduriyet oluşturmaktadır” şeklide konuştu.

#3
Foto - Ev hanımlarına büyük tuzak!

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUN Sosyal medya mecralarında paylaşılan iş vaadi şeklindeki ilanlarla ilgili dolandırıcıların ağına düşen kişinin ilk yapması gerekeni anlatan Emre Akman, “Bir vatandaşımız dolandırıldığını anladığı an ilk yapması gereken savcılığa veya kendisine en yakın karakola giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Çünkü parayı gönderdiği hesap veya her ne şekilde para gönderildi ise bu hesap akışı, takibi daha sonra dolandırıcıların kim olduğunun bulunması maksadıyla savcılık soruşturma başlatıyor.

#4
Foto - Ev hanımlarına büyük tuzak!

Bu durum başına gelen ev hanımları kesinlikle suç duyurusunda bulunması gerekmektedir. Zaten sosyal medya mecralarında verilen bu ilanların ömrü maksimum 1 hafta olmakta. Sosyal medya mecraları spam adı verilen bu gönderileri, yani bir diğer adı da oltalama yöntemini gördükleri an bunu ortadan kaldırıyor. Sosyal medya temsilcileri ile iletişime geçilerek çok büyük mağduriyet olduğu zaman gönderilerin kaldırılması söz konusu oluyor” diye konuştu. Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular
Sosyal Medya

Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular

Soyunmayı, vücudunu teşhir etmeyi, çağdaşlık diye pompalayan zihniyetin temsilcilerinden biri olan şarkıcı Hadise, Beşiktaş’taki bir konserd..
MuMilli muharip uçağı KAAN'dan büyük başarı:
Teknoloji

MuMilli muharip uçağı KAAN'dan büyük başarı: "F-35'i geçecek" iddiası!

Türk milli muharip uçağı KAAN, ikinci uçuş testini başarıyla tamamlayarak uluslararası savunma medyasında dikkat çekmeye devam ediyor. ABD m..
Metin Akpınar'ın gayr-i meşru kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tehdit' iddiası!
Medya

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru kızı Duygu Nebioğlu'ndan 'tehdit' iddiası!

Metin Akpınar'ın gayr-i meşru ilişkisinden doğan kızı Duygu Nebioğlu, yine dikkat çeken iddialarla gündeme geldi.
Ruslar Türkiye'ye duyurdu: 3 ay üst üste düşen Rus turist sayısı Nisan'da arttı
Ekonomi

Ruslar Türkiye'ye duyurdu: 3 ay üst üste düşen Rus turist sayısı Nisan'da arttı

Rusya’da son dönemde iç turizmde sıra dışı destinasyonlara ilgi devam ederken, genel sıralamada ise Türkiye’nin liderliği sürüyor...
Halkın sabrı taştı! İsrail ve ABD'ye ait binaların önlerinde protestolar başladı
Gündem

Halkın sabrı taştı! İsrail ve ABD'ye ait binaların önlerinde protestolar başladı

Refah'taki kanlı katliamın ardından Türkiye'nin birçok ilinde ABD ve İsrail'e ait binalarda eylem yapıldı.
Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı
Ekonomi

Merkez Bankası'nın rezervleri doldu taştı! Kritik seviye aşıldı

Merkez Bankası'nın rezervleri ağzına kadar doldu. Öncü verilere göre döviz rezervleri 9 milyar dolar artış göstererek toplam 142 milyar dola..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23