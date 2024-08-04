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Dünya
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Etna, lav püskürtmeye başladı

2024-08-04 16:01:52
Etna, lav püskürtmeye başladı

İtalya'nın güneyinde bulunan aktif yanardağlardan Etna, lav püskürtmeye başladı.

#1
Foto - Etna, lav püskürtmeye başladı

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Sicilya Adası'nda yer alan ve yüksekliği 3 bin 30 metre civarında olan Etna'da volkanik hareketlilik sürüyor.

#2
Foto - Etna, lav püskürtmeye başladı

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağdan lavlar püskürdüğünü, 10 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutlarının güneydoğu yönünde ilerlediğini kaydetti.

#3
Foto - Etna, lav püskürtmeye başladı

INGV, bölgeden geçen uçaklar için "kırmızı" kodlu uyarı mesajı paylaştı.

#4
Foto - Etna, lav püskürtmeye başladı

Etna'daki volkanik hareketlilik nedeniyle Katanya Fontanarossa Havalimanı'daki uçuşlar aksadı.

#5
Foto - Etna, lav püskürtmeye başladı

Havalimanı yetkilileri, gelen uçuş sayısının saatte altıya düşürüleceğini, havalimanındaki bir bölümün de kapatılacağını açıkladı.

#6
Foto - Etna, lav püskürtmeye başladı

Avrupa kıtasının en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda temmuz başından bu yana sık aralıklarla volkanik faaliyetler görülüyor.

#7
Foto - Etna, lav püskürtmeye başladı

Yanardağ, Aralık 2023'te güçlü şekilde kül ve lav püskürttükten sonra bu yıl temmuz ayına kadar sessiz kalmıştı.

#8
Foto - Etna, lav püskürtmeye başladı

İşte bölgeden gelen son görüntüler...

#9
Foto - Etna, lav püskürtmeye başladı

İşte bölgeden gelen son görüntüler...

#10
Foto - Etna, lav püskürtmeye başladı

İşte bölgeden gelen son görüntüler...

#11
Foto - Etna, lav püskürtmeye başladı

İşte bölgeden gelen son görüntüler...

#12
Foto - Etna, lav püskürtmeye başladı

İşte bölgeden gelen son görüntüler...

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