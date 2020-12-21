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Etkili olmaya başladı... İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası

2020-12-21 23:38:13
Etkili olmaya başladı... İşte ilçe ilçe İstanbul koronavirüs haritası

İstanbul'da kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasağı etkisini göstermeye başladı.

#1
Foto - Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu,

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 546 olarak kayda geçti, 246 kişi hayatını kaybetti.

#2
Foto - Son 24 saatte 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, vefat sayısı 18 bin 97, ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Son 24 saatte 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, vefat sayısı 18 bin 97, ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

#3
Foto - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür."

#4
Foto - İLÇELERDE SON DURUM Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, salgın yayılımının düşmesinde sonuç verdi. Özellikle İstanbul'da gözle görülür bir düşüş söz konusu. 9 Aralık'ta HES haritası İstanbul Avrupa yakası için böyle görülüyordu. Peki mutasyon haberlerinin ardından İstanbul'da son durum nasıl? İşte detaylar...

İLÇELERDE SON DURUM Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, salgın yayılımının düşmesinde sonuç verdi. Özellikle İstanbul'da gözle görülür bir düşüş söz konusu. 9 Aralık'ta HES haritası İstanbul Avrupa yakası için böyle görülüyordu. Peki mutasyon haberlerinin ardından İstanbul'da son durum nasıl? İşte detaylar...

#5
Foto - 21 Aralık 2020'de HES koronavirüs yoğunluk haritasında alınan görüntü de ise yeşil alanların çoğaldığı açık bir şekilde görülüyor.

21 Aralık 2020'de HES koronavirüs yoğunluk haritasında alınan görüntü de ise yeşil alanların çoğaldığı açık bir şekilde görülüyor.

#6
Foto - Anadolu Yakası'ndaki durum ise daha iç açıcı. 9 Aralık Çarşamba günü görüntülenen Anadolu Yakası haritası kırmızı ağırlıkta...

Anadolu Yakası'ndaki durum ise daha iç açıcı. 9 Aralık Çarşamba günü görüntülenen Anadolu Yakası haritası kırmızı ağırlıkta...

#7
Foto - Anadolu Yakası'nın 21 Aralık tarihli haritasında ise kırmızı bölgelerin azaldığı ilk bakışta seçilebiliyor.

Anadolu Yakası'nın 21 Aralık tarihli haritasında ise kırmızı bölgelerin azaldığı ilk bakışta seçilebiliyor.

#8
Foto - İstanbul'un genel durumunda ise sonuç aynı.

İstanbul'un genel durumunda ise sonuç aynı.

#9
Foto - İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar yeşile dönmeye başladı.

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritasında yüksek risk anlamını taşıyan kırmızı alanlar yeşile dönmeye başladı.

#10
Foto - BAĞCILAR - En riskli bölgelerin başında, Bağcılar, Esenyurt, Zeytinburnu gibi ilçeler vardı. Bağcılar'ın 19 Kasım'daki görüntüsü korkutuyor. .

BAĞCILAR - En riskli bölgelerin başında, Bağcılar, Esenyurt, Zeytinburnu gibi ilçeler vardı. Bağcılar'ın 19 Kasım'daki görüntüsü korkutuyor. .

#11
Foto - Bağcılar'da, her ne kadar 19 Kasım'a göre daha çok yeşil alan belirse de HES koronavirüs haritasında kırmızı bölgeler yine dikkat çekiyor.

Bağcılar'da, her ne kadar 19 Kasım'a göre daha çok yeşil alan belirse de HES koronavirüs haritasında kırmızı bölgeler yine dikkat çekiyor.

#12
Foto - ZEYTİNBURNU - Sokak kısıtlamalarının ardından, bu bölgelerdeki kırmızı alanlar azalma gösterdi.

ZEYTİNBURNU - Sokak kısıtlamalarının ardından, bu bölgelerdeki kırmızı alanlar azalma gösterdi.

#13
Foto - Zeytinburnu da bu ilçeler arasında ön sıralarda...

Zeytinburnu da bu ilçeler arasında ön sıralarda...

#14
Foto - ŞİŞLİ - Kentin merkezi konumundaki Şişli ve Beyoğlu'nda da benzer bir iyileşme söz konusu.

ŞİŞLİ - Kentin merkezi konumundaki Şişli ve Beyoğlu'nda da benzer bir iyileşme söz konusu.

#15
Foto - İlk görüntü ile ikinci görüntü arasındaki fark ciddi şekilde gözlemlenebiliyor.

İlk görüntü ile ikinci görüntü arasındaki fark ciddi şekilde gözlemlenebiliyor.

#16
Foto - ATAŞEHİR - Anadolu yakasına ait haritalarda, tedbirlerin olumlu etkisi daha belirgin.

ATAŞEHİR - Anadolu yakasına ait haritalarda, tedbirlerin olumlu etkisi daha belirgin.

#17
Foto - Kısıtlamalar sonrası Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'deki yeşil alanlar gün geçtikçe artıyor.

Kısıtlamalar sonrası Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye'deki yeşil alanlar gün geçtikçe artıyor.

#18
Foto - BEYOĞLU - Uzmanlara göre, renk değişikliği umutlandırıcı olsa da tedbirler gevşetilmemeli.

BEYOĞLU - Uzmanlara göre, renk değişikliği umutlandırıcı olsa da tedbirler gevşetilmemeli.

#19
Foto - BEYOĞLU - Prof. Dr. Kemalettin Aydın,

BEYOĞLU - Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Tedbirleri gevşetip virüs taşıyan insanları virüsle hiç tanışmamış insanlarla karşılaştırırsak ve kuralsız bir araya gelirlerse aynı vakalarla, aynı sayılarla karşılaşmamıza engel bir durum yok" dedi. .

#20
Foto - ARNAVUTKÖY

ARNAVUTKÖY

#21
Foto - ATAŞEHİR

ATAŞEHİR

#22
Foto - AVCILAR

AVCILAR

#23
Foto - BAĞCILAR

BAĞCILAR

#24
Foto - BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER

#25
Foto - BAKIRKÖY

BAKIRKÖY

#26
Foto - BAŞAKŞEHİR

BAŞAKŞEHİR

#27
Foto - BAYRAMPAŞA

BAYRAMPAŞA

#28
Foto - BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ

#29
Foto - BEYKOZ

BEYKOZ

#30
Foto - BEYLİKDÜZÜ

BEYLİKDÜZÜ

#31
Foto - BEYOĞLU

BEYOĞLU

#32
Foto - BÜYÜKÇEKMECE

BÜYÜKÇEKMECE

#33
Foto - ÇATALCA

ÇATALCA

#34
Foto - ÇEKMEKÖY

ÇEKMEKÖY

#35
Foto - ESENLER

ESENLER

#36
Foto - ESENYURT

ESENYURT

#37
Foto - ADALAR

ADALAR

#38
Foto - FATİH

FATİH

#39
Foto - GAZİOSMANPAŞA

GAZİOSMANPAŞA

#40
Foto - GÜNGÖREN

GÜNGÖREN

#41
Foto - KADIKÖY

KADIKÖY

#42
Foto - KAĞITHANE

KAĞITHANE

#43
Foto - KARTAL

KARTAL

#44
Foto - KÜÇÜKÇEKMECE

KÜÇÜKÇEKMECE

#45
Foto - MALTEPE

MALTEPE

#46
Foto - PENDİK

PENDİK

#47
Foto - SANCAKTEPE

SANCAKTEPE

#48
Foto - SARIYER

SARIYER

#49
Foto - SİLİVRİ

SİLİVRİ

#50
Foto - SULTANBEYLİ

SULTANBEYLİ

#51
Foto - SULTANGAZİ

SULTANGAZİ

#52
Foto - ŞİLE

ŞİLE

#53
Foto - ŞİŞLİ

ŞİŞLİ

#54
Foto - TUZLA

TUZLA

#55
Foto - ÜMRANİYE

ÜMRANİYE

#56
Foto - ÜSKÜDAR

ÜSKÜDAR

#57
Foto - ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU

#58
Foto - EYÜPSULTAN

EYÜPSULTAN

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