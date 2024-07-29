Etiketlerdeki fahiş fiyata e-Devlet’ten ‘dur’ deyin

Aynı marka ürün, farklı marketlerde neredeyse 2-3 katı etiket fiyatıyla satışa sunuluyor. Fiyatlar arasındaki bu uçurumun ‘fahiş fiyat’ olduğunu belirten Avukat Özlem Şen, vatandaşın e-Devlet üzerinden veya ALO 175 hattını arayarak fahiş fiyat uygulayanları şikayet edebileceğini belirtti. Serbest piyasa gereği aynı ürününün farklı marketlerde farklı fiyatlardan satılması çok normal ancak bu durum, bazen kontrolden çıkarak fahiş fiyata dönüşüyor. Bir markette ‘X’ fiyata satılan bir ürüne, bir başka markette üç katına kadar fiyat etiketi yapıştırılıyor. Vatandaş ise tasarruf yapabilmek adına ürünü en uygun fiyattan satın alabilmek için market market geziyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Özlem Şen, konuya dair vatandaşı bilinçlendirecek açıklamalarda bulundu. Cezalar son düzenlemeyle artırıldı Aynı ürünün farklı marketlerde ciddi fiyat farkıyla satılmasının aslında fahiş fiyat artışı olduğunu belirten Şen, “Bunların hepsi yaptırım anlamında cezai müeyyideye tabi. Türk Ticaret Kanunu, Tüketici Koruma Kanunu ve perakende ticaretle ilgili düzenlenen bir kanunumuz var. Bu üç kanunun birleşimi olarak, fahiş fiyatlar ve stokçuluğa yaptırım var.