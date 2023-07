Kurban bayramının ardından peş peşe gelen zamlarda vatandaşı kara kara düşündürüyor. Yılbaşından bu yana en çok zamlanan ürünler arasında yer alan kırmızı et KDV zamlarından sonra bir kez daha zamlandı. Yıl içerisinde en çok tartışılan konuların arasında yer alan et fiyatlarında son rakamlar herkese tedirgin etti. En çok zamlanan ürünler arasında yer alan karkas kesim eti fiyatlarına zam yapıldığı duyuruldu. Et fiyatları 240 TL'ye kadar yükseldi. İşte karkas kesim et fiyatları…