Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda... Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı...

Eskişehir mutfağının festivalin en özel başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, Cevizli Haşhaş Ekmeği, Haşhaşlı Çörekler, Çibörek, Balaban Köfte ve Gombo Çorbası gibi lezzetlerin ziyaretçilere sunulacağını ifade etti. Eskişehir’de gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte 33 “Lezzet Noktası” belirlediklerini aktaran Bakan Ersoy, “Değindiğim geleneksel lezzetleri, met ve nuga helvası ile taş fırın ürünlerini, boza, turşu ve farklı fermente tatları ve elbette ülkemizin ve uluslararası mutfakların farklı lezzetlerini kapsayan bir gastronomi rotası ziyaretçilerimizi bekliyor.” dedi. Festivalin şehir ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu da dile getiren Bakan Ersoy, önceki şehirlerde yer alan işletmelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Bakan Ersoy, “Esnaflarımız, festival döneminde normalde bir haftada yakaladıkları yoğunluğu bir günde yaşadıklarını ifade etti.” ifadelerini kullandı.