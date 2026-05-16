Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda... Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı...

Selma Savcı Giriş Tarihi:

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni rotası Eskişehir’de festival coşkusu başladı. Şehrin lezzet haritası ilk kez düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali’nde vitrine çıkacak. Eskişehir’de gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte 33 “Lezzet Noktası” belirlendi. Gastronomiyi Türkiye’nin turizm stratejisinin merkezine yerleştirdiklerini belirten Bakan Ersoy, “Lezzet Noktası” uygulamasıyla festivalin şehirlerin kültürel kimliğini ve yerel mutfaklarını öne çıkaran güçlü bir vitrine dönüştüğünü ifade etti.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali şehrin farklı noktalarına yayılan etkinliklerle sanatın ve kültürel yaşamın buluşma adreslerinden biri olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılışını yaptığı festival konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere uzanan yüzlerce etkinlikle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Odunpazarı Modern Müze’de sanatseverlerle buluşturulan festivalin açılışına Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Ayşen Gürcan, Fatih Dönmez, Nebi Hatipoğlu ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer katıldı. Eskişehir’in Dört Bir Yanı Festival Sahnesine Dönüşecek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin çok yönlü bir planlamayla hayata geçirildiğine dikkat çekti.

Ersoy, festivalin kültür varlıklarını ihya etme yönüne de vurgu yaparak şunları söyledi: “Sanatı ve sanatçıyı desteklemek, geleneksel değerlerimizle ve uluslararası sanat uygulamalarıyla buluşturarak insanımızın sosyo-kültürel hayatını zenginleştirmek bu festivalin sadece bir yönü. Bir diğer yönü kültür varlıklarımızı ihya etmektir.” Şehirlerde kültür varlıklarını ön plana çıkaracak özenli güzergâhlar oluşturduklarını aktaran Ersoy, etkinlik noktalarının da bu anlayış doğrultusunda belirlendiğini kaydetti. Eskişehir Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl 26 şehri kapsayan büyük bir organizasyona dönüştüğünü dile getiren Ersoy, şehrin Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü durağı olduğunu belirtti.

“9 gün boyunca, şehrimizde belirlediğimiz 11 farklı noktada ve 59 farklı başlıkta tam 177 etkinlik gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, festivalin altıncı yılında kapsamı, etkinlik, sanatçı ve katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük festivallerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Bakan Ersoy, konuşmasında, “Büyük düşünerek, sebeplerini masaya yatırıp, gereklerini hesaplayıp, sonuçlarını, kazanımlarını öngörerek girdiğimiz bu yol bugün süresiyle, kapsamıyla, etkinlik, sanatçı ve katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük festivaline; Türkiye’nin bir marka değerine dönüşmüştür.” dedi.

Türk mutfağının tanıtımı için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Bakan Ersoy, gastronominin Türkiye’nin turizm stratejisinin merkezine yerleştirildiğini söyledi. Bakan Ersoy, “TGA ile birlikte gastronomiyi Türkiye’nin turizm stratejisinin merkezine yerleştirmiş bulunuyoruz.” açıklamasında bulundu. Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin “Lezzet Noktası” uygulamasıyla gastronomi alanında güçlü bir vitrine dönüştüğünü belirten Ersoy, bu modelin şehirlerin gastronomi değerlerini görünür hale getirdiğini kaydetti. Bakan Ersoy, “Bu uygulama; şehirlerin gastronomi varlığını görünür kılan, yerel işletmeleri destekleyen ve festivalimize katılanları şehirlerimizin kültürüyle buluşturan bir destinasyon geliştirme modelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir mutfağının festivalin en özel başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Ersoy, Cevizli Haşhaş Ekmeği, Haşhaşlı Çörekler, Çibörek, Balaban Köfte ve Gombo Çorbası gibi lezzetlerin ziyaretçilere sunulacağını ifade etti. Eskişehir’de gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte 33 “Lezzet Noktası” belirlediklerini aktaran Bakan Ersoy, “Değindiğim geleneksel lezzetleri, met ve nuga helvası ile taş fırın ürünlerini, boza, turşu ve farklı fermente tatları ve elbette ülkemizin ve uluslararası mutfakların farklı lezzetlerini kapsayan bir gastronomi rotası ziyaretçilerimizi bekliyor.” dedi. Festivalin şehir ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu da dile getiren Bakan Ersoy, önceki şehirlerde yer alan işletmelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Bakan Ersoy, “Esnaflarımız, festival döneminde normalde bir haftada yakaladıkları yoğunluğu bir günde yaşadıklarını ifade etti.” ifadelerini kullandı.

