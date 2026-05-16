Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda... Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı...
Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yeni rotası Eskişehir’de festival coşkusu başladı. Şehrin lezzet haritası ilk kez düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali’nde vitrine çıkacak. Eskişehir’de gastronomi profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle birlikte 33 “Lezzet Noktası” belirlendi. Gastronomiyi Türkiye’nin turizm stratejisinin merkezine yerleştirdiklerini belirten Bakan Ersoy, “Lezzet Noktası” uygulamasıyla festivalin şehirlerin kültürel kimliğini ve yerel mutfaklarını öne çıkaran güçlü bir vitrine dönüştüğünü ifade etti.