Eski koca dehşet saçtı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekipleri ağır yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırırken, şok geçiren kadını da sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada polis ekipleri de olaydan sonra silahı ile birlikte firar eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Evin önünde pusu kurmuş Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, silahlı saldırıda bulunan M.N. isimli şahsın bir süre önce karısından boşandığı ve boşandığı eşinin O.M. isimi şahısla sevgili odluğu öğrenildi. Kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen eski karısı ile sevgilisi O.M.’yi uzun süredir takip ettiği öğrenilen M.N.’nin gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak'ta pusu kurduğu iddia edildi.