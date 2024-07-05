2024-07-05 08:34:16 Eski koca dehşet saçtı
Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda gecenin sessizliğini silah sesleri bozdu. İddiaya göre bir süre önce eşinden ayrılan adam, boşandığı karısına ve onun sevgilisine kurşun yağdırdı. Olayda kadının sevgilisi hayatını kaybederken kadına ise kurşun isabet etmedi. Öfkeli adam şarjöründeki mermiler bitince silahı ile birlikte olay yerinden firar etti. Olay, gece yarısı saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Toplum Sokak üzerinde yaşandı. Gece yarısı art arda silah sesleri duyan çevre sakinleri sokağa çıktığında bir adamı kanlar içinde yerde yatar vaziyette, bir kadını da şok yaşamış halde buldu.