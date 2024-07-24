Eski İYİ Parti'li iş adamının garyrimeşru skandalında flaş gelişme! Mahkeme son noktayı koydu: Bebeğin babası...

DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLDİ Antalya 4'üncü Aile Mahkemesi'nin gerekçeli kararında açılan babalık davasıyla ilgili olarak, "Dava, babalık davası olup, alınan ATK raporunda davalının davaya konu çocuğun babası olduğunun tespit edildiği, raporun tıbbi veriler esas alınarak düzenlenmiş olması nedeniyle denetime elverişli olduğu ve yeniden rapor alınmasının dosyaya bir yenilik katmayacağı değerlendirilmekle mevcut ATK raporu doğrultusunda dava ispatlandığından davanın kabulüne karar verilmiştir" denildi. KARAR NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLECEK Gerekçeli kararın 'hüküm' bölümünde ise Elif Ş.'nin davasının kabulü ile davalı Mehmet Başaran'ın, davaya konu çocuk D.M.Ş'in babası olduğunun tespiti ile aralarında soy bağının kurulmasına dair hükmün ilgili nüfus müdürlüğüne bildirileceği belirtildi.