  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Eski İBB Başkanı Ekrem’den yine istismar siyaseti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eski İBB Başkanı Ekrem’den yine istismar siyaseti

Yolsuzluk zanlısı CHP’li Ekrem İmamoğlu, ABD’nin Venezuela darbesini de siyasi istismara dönüştürdü.

1
#1
Foto - Eski İBB Başkanı Ekrem’den yine istismar siyaseti

İmamoğlu, aşağılık darbeyi fırsat bilerek Türkiye’nin hukuk sistemini hedef aldı.

#2
Foto - Eski İBB Başkanı Ekrem’den yine istismar siyaseti

İmamoğlu, dün yaptığı paylaşımda Venezuela için

#3
Foto - Eski İBB Başkanı Ekrem’den yine istismar siyaseti

Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması ve hak ihlallerinin önlenmesi çağrısı yapan iktidarı içeride adaleti tesis etmemekle suçladı.

#4
Foto - Eski İBB Başkanı Ekrem’den yine istismar siyaseti

Ülkeyi dünyaya kötülemekten bıkmayan İmamoğlu’nun Maduro’yu kaçırıp kelepçeli fotoğrafını yayınlamasının ardından Türkiye’nin sesinin cılız çıktığını ileri sürmesi ise öfkeyle karşılandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Türkiyeyi şikayet eddiğin papalarinin demokrasısı bu eko

Yavuz Selim

Senin gibi yüzyılın hırsızını, bu devlet 5 yıldızlı misafirhânede yedirip içirip ,eline telefon verip , istediğin basına ,istediğin ülkeye konuşma hakkına sahipken hâlâ utanmadan sıkılmadan hak hukuk adaletten şikâyet ediyorsun. Hiçbir ülkede olmayan bu kadar demokrasi bize çok fazla .Duâ et ki devleti yönetenler çok kibar insanlar ve ben yönetmiyorum, çaldığın 650 milyon doları iki misliyle kurtulmak için öderdin. Sen ve senin gibi çakallar diktatör nasıl olurmuş görürdünüz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı
Dünya

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Çin’e yapacağı ilk resmî ziyaret öncesinde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için öyle ifadeler kulland..
Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar
Gündem

Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Kendine her şeyi hak gören küresel eşkıya ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini ele geçirdiği saldırının detayları belli oldu...
Rusya'dan flaş Maduro açıklaması
Dünya

Rusya'dan flaş Maduro açıklaması

Rusya'dan yapılan açıklamada "Maduro ve eşinin durumu derhal açıklığa kavuşturulsun" ifadeleri kullanıldı.

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Gündem

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Suriye’nin 3’te birini işgal eden Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması SDG bünyesinde faaliyet gösteren sözde tugay komutanı Ebu Omer el-..
Karla mücadelede DEM'li Başkan'dan skandal çağrı
Siyaset

Karla mücadelede DEM'li Başkan'dan skandal çağrı

Karla mücadelede yetersiz kaldığı için tepkilerin odağında olan Dem Parti yöntemine tepki geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı ..
Amerika BM şartını ihlal etti BMGK'ya acil toplantı çağrısı!
Gündem

Amerika BM şartını ihlal etti BMGK'ya acil toplantı çağrısı!

Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'nin Venezuela'ya saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2. maddesini ihlal ettiğini belirterek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23