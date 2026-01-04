Eski İBB Başkanı Ekrem’den yine istismar siyaseti
Yolsuzluk zanlısı CHP’li Ekrem İmamoğlu, ABD’nin Venezuela darbesini de siyasi istismara dönüştürdü.
İmamoğlu, aşağılık darbeyi fırsat bilerek Türkiye’nin hukuk sistemini hedef aldı.
İmamoğlu, dün yaptığı paylaşımda Venezuela için
Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması ve hak ihlallerinin önlenmesi çağrısı yapan iktidarı içeride adaleti tesis etmemekle suçladı.
Ülkeyi dünyaya kötülemekten bıkmayan İmamoğlu’nun Maduro’yu kaçırıp kelepçeli fotoğrafını yayınlamasının ardından Türkiye’nin sesinin cılız çıktığını ileri sürmesi ise öfkeyle karşılandı.
