Eski çağlardan Osmanlı dönemine... İşte tarihin en elit askeri birlikleri

YENİÇERİLER (OSMANLI) Güçlü bir ordu ve gelişmiş silah sistemleri ile bilinen Osmanlı İmparatorluğu'nun elit gücü, 14. yüzyılda kurulan Yeniçerilerdi. Osmanlılar, Balkan Yarımadası'ndaki toprakları ele geçirdikçe genellikle Slav kökenli genç erkekleri esir alıp, savaş ve İslami kültür konularında eğiterek yetiştirme pratiğini benimsedi. 15. yüzyılda Türk-Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Yeniçeri kuvveti bin kişiden oluşsa da daha sonra sayıları arttı. Boyu uzun ve korkusuz savaşçılardan oluşan bu birim, savaşta birden fazla silah taşıyabilen yıkıcı bir güçtü. Yeniçerilerin kıyafeti; uzun bir keçe şapka olan Börk, Sultan'ı temsil eden kırmızı ve yeşil renkte ipek cüppeler, altında zincir zırh, belde silahlarını taşımak için kumaş kemer ve ayaklarında rahat deri çizmelerden oluşuyordu. Yeniçeriler, uzun ve ağır bir topuz da dahil olmak üzere bir dizi silah taşırdı. Çoğu Yeniçeri, balta, gürz veya kavisli kılıçtan birini tercih ederdi. Yakın dövüş için ölümcül uzun bir hançer taşırlardı ve bazen küçük bir yuvarlak kalkan kullanırlardı. Uzak mesafe savaşları için hızlı ve etkili bir kısa yaya sahiptiler. Ancak 15. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, ateşli silahlar yaygınlaşmaya başladı ve Yeniçeriler, tüfek kullanan ilk askeri birimlerden biri oldu. Bu elit birlik, Osmanlı İmparatorluğu'na birçok zafer kazandırmış, Mohaç Meydan Muharebesi'nde (1526) Macarları mağlup etmiş, Mısır'ı ele geçirmiş (1517) ve Konstantinopolis'i (1453) alarak Bizans İmparatorluğu'nu sona erdirmiştir. Osmanlı ordusu, Yeniçeriler ve bir diğer seçkin süvari birliği Sipahilerin katkılarıyla batıda Avusturya'ya doğuda ise Pers diyarına kadar uzanan bir imparatorluk inşa etti. Uzun bir süre boyunca Yeniçeriler, güçlü motivasyona sahip korkusuz askerler olarak domine edici bir güç olmayı sürdürdü. Ancak zamanla iyice başına buyruk olmaya başlayan bu seçkin asker ocağı, 19. yüzyılda politik gücünü aşırı derecede arttırınca II. Mahmud tarafından bastırıldı ve ortadan kaldırıldı. Kaynak: Aydınlık