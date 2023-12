Eski çağlardan Osmanlı dönemine... İşte tarihin en elit askeri birlikleri

MOĞOL SÜVARİLER Cengiz Han liderliğinde 1206'da Orta Asya steplerinden çıkan Moğol İmparatorluğu, güçlü bir süvari ordusu kurdu. Moğolları benzersiz kılan sadece sayıları değil, aynı zamanda hızlı ve becerikli atlı okçular olmalarıydı. At üzerinde hızla ok atma yeteneğine sahiplerdi ve dengeyi sağlama yeteneklerini geliştirmişlerdi. Moğol birlikleri, hafif ve ağır süvarilerden oluşuyordu. Ordunun `'ını oluşturan hafif süvariler, genellikle soğuk iklime karşı korunmak için deri zırh ve yün giyerdi. Geri kalan @'lık ağır süvari ise Bizanslılarınkilere benzer zırhlar kullanırdı ve genellikle deri miğfer giyerdi. Ana silahları uzun menzilli, özel bir ıslık sesi çıkaran oklardı. Yakın dövüşte ise uzun eğri bir kılıç kullanırlardı. Moğol süvarileri genç yaşta eğitilmiş ve çevik binicilerdi. At üzerinde ok atarken dengelerini korumak için ayaklarını ata bağlarlardı. Hücum sırasında Moğollar, yay ipini sıkıca tutar ve şaşırtma amacıyla atlı okçuların oluşturduğu dönen bir daire içinde düşmanı ok yağmuruna tutarlardı. Yüz binlerce süvari ile Moğollar, 13. yüzyılın başlarında Hintlileri, Persleri, Arapları, Rusları, Polonyalıları ve Macarları mağlup etti. Moğallar gibi Selçuklu Türkleri, Hunlar, İskitler ve diğer Orta Asya kökenli güçler de atlı okçu taktiğini kullanmıştır.