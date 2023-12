Son iki haftadır kırmızı et sektöründe ciddi dalgalanmalar yaşanıyor. Et fiyatlarındaki bu harekete karşı hamle yapan Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında kesimlik hayvan satışı yapacağını açıkladı.