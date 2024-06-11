  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
3
Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı:

2024-06-11 07:59:51
Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı:

Esenyurt’ta gece saatlerinde sokak üzerinde bulunan 8 araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Yangın daha sonra araçlardan depo olarak da kullanılan bir iş yerine sirayet etti. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın cep telefonu kameralarınca kaydedilirken, kundaklama anı ve şüphelinin kaçışı da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yangın gece saat 02.00 sularında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 2258 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs elinde yanıcı madde olan bir şişeyi sokak üzerinde yer alan araçlara ve yola doğru boşalttı ve ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği esnada şahıs olay yerinden kaçarak hızla uzaklaştı. Kundaklama sırasında 8 araç alevli bir şekilde yanmaya başladı. Alevler daha sonra araçların bulunduğu yerdeki depo olarak da kullanılan iş yerine sirayet etti. Olayı gören ve paniğe kapılan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#1
Foto - Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı:

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınabildi. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı olayda 8 araç ve iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında alevlerin yükseldiği ve araçların yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede konuyla alakalı incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken olayı gerçekleştiren şahsın kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. “Herhangi biriyle husumetimiz yok” Yangında iş yeri olarak kullandığı deposu yanan Burhan Aydın başına gelen olayla ilgili konuştu. Aydın, ”Biz yatıyorduk. Bir anda annem bağırdı. Dışarıda yangın çıktı, dedi.

#2
Foto - Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı:

Biz o esnada dışarıya koştuk. Büyük bir ihtimalle benzin veya mazot dökmüşlerdi. Biz söndürmeye çalıştık. Su atmaya çalıştık. Suyu attıkça yangın daha çok üstümüze sıçramaya başladı. Önce araçlarımız yandı. Sonra depomuz yandı. Bu bir zulümdür. Herhangi kimseyle husumetimiz yok. Zaten mahallemiz de küçük bir mahalle. Burada herkes birbirini tanıyor, biliyor. Biz 20 senedir bu mahalledeyiz. Can kaybımız yok, sadece araçlarımız yandı. 3 tane aracımız yandı. İçeride müşterimizin bir aracı vardı, o yandı. Bizim ofisimiz vardı burada. Ofis yandı. İçindeki evraklarla.” şeklinde konuştu. O anlar güvenlik kamerasında Kundaklama yapan şahsın görüntüleri sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde şişe ile sokağa giren şahsın önce yere yanıcı madde döktüğü ardından araçlardan alevler yükseldiği esnada koşarak kaçtığı ve izini kaybettirdiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ATM'lerde yeni dönem başladı! Çarpıcı özellik!
Aktüel

ATM'lerde yeni dönem başladı! Çarpıcı özellik!

7 kamu bankasının ATM'leri "TAM” platformunda birleşti. Haziran ayı itibariyle ATM'lerde yeni dönem başladı. Müşteriler, hangi bankanın müşt..
Şırnak'ta 4 bölge için yeni karar
Gündem

Şırnak'ta 4 bölge için yeni karar

Şırnak Valiliği, Gabar Dağı, Cudi Dağı, Altındağları ve Oymakaya bölgelerinin 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini ..
Beslemeyin idam edin! Kalleşlikte yeni detay
Gündem

Beslemeyin idam edin! Kalleşlikte yeni detay

Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden, bir polis memurunu da yaralayan suç örgütüne yönelik soruşturmada, 51 sanık hakkında 5'..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le görüşecek...
Dava 15 Temmuz'a ertelendi! Aşırı kilo kaybeden Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Adli Tıp'a sevk edildi
Gündem

Dava 15 Temmuz'a ertelendi! Aşırı kilo kaybeden Yusuf Ziya Gümüşel Hoca Adli Tıp'a sevk edildi

"Kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirası sebebiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan ve teslim olmasından sonra da 14 Aralık 2022 tarihinde ..
Türkiye'deki o alışveriş devi o şirkete satıldı! Hak sahipleri belli oldu! Yıl sonunda açıklamıştı
Aktüel

Türkiye'deki o alışveriş devi o şirkete satıldı! Hak sahipleri belli oldu! Yıl sonunda açıklamıştı

Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformu Trendyol, Azerbaycan pazarına giriş için önemli bir adım attı. Hisse satışını onayladı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23