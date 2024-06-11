2024-06-11 07:59:51 Esenyurt’ta 8 araç ve iş yeri alev alev yandı:
Esenyurt’ta gece saatlerinde sokak üzerinde bulunan 8 araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Yangın daha sonra araçlardan depo olarak da kullanılan bir iş yerine sirayet etti. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın cep telefonu kameralarınca kaydedilirken, kundaklama anı ve şüphelinin kaçışı da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Yangın gece saat 02.00 sularında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 2258 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs elinde yanıcı madde olan bir şişeyi sokak üzerinde yer alan araçlara ve yola doğru boşalttı ve ateşe verdi. Alevlerin yükseldiği esnada şahıs olay yerinden kaçarak hızla uzaklaştı. Kundaklama sırasında 8 araç alevli bir şekilde yanmaya başladı. Alevler daha sonra araçların bulunduğu yerdeki depo olarak da kullanılan iş yerine sirayet etti. Olayı gören ve paniğe kapılan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.