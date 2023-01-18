  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
11
Eşekle arkadaşlığı herkesi kıskandırıyor

2023-01-18 15:22:33
Eşekle arkadaşlığı herkesi kıskandırıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Cihan Çelik'in, eşeğiyle kurduğu dostluk herkesi kıskandırıyor.

#1
Foto - Eşekle arkadaşlığı herkesi kıskandırıyor

İlçeye bağlı Nebioğlu köyünde yaşayan 26 yaşındaki Cihan Çelik, 4 yıl önce babasının bir ayı saldırısında yaralanması sonrası köyde ailesinin hayvanlarına bakmaya başladı.

#2
Foto - Eşekle arkadaşlığı herkesi kıskandırıyor

Çelik, babasının 2017 yılında odun taşımak için aldığı eşeğin köyde kapıyı kendi başına açması sonrası videolar çekmeye başladı.

#3
Foto - Eşekle arkadaşlığı herkesi kıskandırıyor

Çelik, bu süreçte eşeğiyle sıkı bir dostluk kurdu. Elma, mandalina ve ekmek gibi yiyeceklerini eşeğiyle paylaşan Çelik, o anları da sosyal medya hesabından paylaşıyor. Köyde kendi yaşıtı olmayan Çelik, eşeği, inekleri ve köpekleriyle arkadaşlık yapıyor.

#4
Foto - Eşekle arkadaşlığı herkesi kıskandırıyor

Çelik, 2017 yılında odun çekmek için aldıkları eşeğin daha sonra kapı açtığını fark ettiğini belirtti. Çelik, "Kuzenim bana 'bunu sosyal medyada kullan' dedi.

#5
Foto - Eşekle arkadaşlığı herkesi kıskandırıyor

Şahsen hayvanlarla bir şey çekmekten utanıyordum. Ondan sonra sosyal medya hesabına kapı açma videosu yükledim. Ondan sonra patladık gittik" dedi.

#6
Foto - Eşekle arkadaşlığı herkesi kıskandırıyor

"Evde ne pişerse onunla paylaşıyorum" Eşeğiyle geçirdiği günler hakkında bilgi veren Çelik, “Bunun yanına gelirim, bir şeyler yeriz. Sonra video çekeriz. Arkamdan koşturmaya çalışırım ve gelir peşimden koşar. Bunun yanında ineklerim ve köpeklerimle vakit geçiriyorum.

#7
Foto - Eşekle arkadaşlığı herkesi kıskandırıyor

Bana çok alıştı. Annem ve babamdan çok korkuyor. Onlara çok yaklaşmaz. Bana çok alıştı. Ona gözüm gibi bakıyorum. Evde bir şey pişsin ondan getirip yediriyorum" diye konuştu. Eşeğini sosyal medyada paylaşmasına insanların güzel tepkiler verdiğini aktaran Çelik, "Ben elimden geldiğince köy hayatını göstermek istiyorum. İnsanlar özlüyorlar köy hayatını" dedi.

#8
Foto - Eşekle arkadaşlığı herkesi kıskandırıyor

2019 yılında babasının ayağını ayı ısırdığını anlatan Çelik, şunları kaydetti: "Ben daha sonra köye gelmek zorunda kaldım. Köyde hayvanlarımız vardı, annem kendi bakamayacaktı. İşten ayrılıp köye geldim.

#9
Foto - Eşekle arkadaşlığı herkesi kıskandırıyor

Ondan sonra sosyal mecralarda patladık gitti. Güzelce izleniyoruz. Köyde arkadaşım yok. Yaş grubum hiç yok, hep yaşlı var.

#10
Foto - Eşekle arkadaşlığı herkesi kıskandırıyor

Köyümü seviyorum, arkadaş olmasına gerek yok bunlar bana yetiyor". Çelik, videoları izleyenlerin köye gelip eşek ile fotoğraf çektirmek istediğini kaydetti.

Japon devinden sürpriz Türkiye kararı! O ilimizi bölgesel üs yapacaklar
Ekonomi

Japon devinden sürpriz Türkiye kararı! O ilimizi bölgesel üs yapacaklar

Japon eğitim sistemi devi Gakken, Türkiye'de yatırımlar yapmak üzere hareke geçti. Gakken ilk olarak İzmir'i bölgesel üs yapacak.
Rekor kırdı! 65 ili tek başına sollayan ilçe
Ekonomi

Rekor kırdı! 65 ili tek başına sollayan ilçe

İzmir'in Torbalı ilçesi, 2022 yılı ihracat rakamlarına göre Eskişehir, Trabzon, Samsun, Kahramanmaraş ve Aydın gibi büyükşehirleri sollayara..
Başkan Erdoğan seçim tarihini açıkladı
Siyaset

Başkan Erdoğan seçim tarihini açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şimdi ‘Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir’..
Başbuğ'dan vazgeçtiniz, ya Abdurrahman Dilipak?
Gündem

Başbuğ'dan vazgeçtiniz, ya Abdurrahman Dilipak?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 'Başbuğ’dan vazgeçtiniz, ya Dilipak?' başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı...
Bitirilmeyen hattın açılışını yapmışlardı... Skandal görüntüler
Gündem

Bitirilmeyen hattın açılışını yapmışlardı... Skandal görüntüler

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılış şovunun perde arkasından vahim görüntüler geliyor. Bostancı-Dudullu metrosunun tam olarak bitme..
Suudi Arabistan dünyanın takip ettiği Davos'ta duyurdu: Türkiye'de fırsat kolluyoruz
Ekonomi

Suudi Arabistan dünyanın takip ettiği Davos'ta duyurdu: Türkiye'de fırsat kolluyoruz

Türkiye ile Suudi Arabistan atılan normalleşme adımları devam ediyor. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Al-Jadaan, Türkiye'ye yatırım y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23