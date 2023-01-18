Eşekle arkadaşlığı herkesi kıskandırıyor

Bana çok alıştı. Annem ve babamdan çok korkuyor. Onlara çok yaklaşmaz. Bana çok alıştı. Ona gözüm gibi bakıyorum. Evde bir şey pişsin ondan getirip yediriyorum" diye konuştu. Eşeğini sosyal medyada paylaşmasına insanların güzel tepkiler verdiğini aktaran Çelik, "Ben elimden geldiğince köy hayatını göstermek istiyorum. İnsanlar özlüyorlar köy hayatını" dedi.