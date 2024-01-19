Erzurumlular sevinçten havalara uçuyor! Flaş gelişme duyuruldu! Bu da ancak Dadaşlar’a yakışırdı

54 ürünü ile coğrafi işaret alarak Türkiye'nin üçüncüsü seçilen Erzurumlular sevinçten havalara uçuyor. Gaziantep ve Konya'nın ardından en fazla tescilli ürüne sahip olan şehir olarak bilinen Erzurum, listenin 3 sırasında yer alıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda coğrafi işaret tescili verilmeye devam ediyor. Ürün kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen ham maddesi ile birlikte yerel niteliklere bağlı olarak değerlendirilen ürünler belirli bir üne kavuşması ile birlikte coğrafi işaret alabilmektedir. Birçok şehir kendine isim yapmış ve kültürlerinin bir parçası haline gelmiş olan lezzetler için tescil alma yarışına devam ediyor.