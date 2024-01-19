2024-01-19 13:06:21 Erzurumlular sevinçten havalara uçuyor! Flaş gelişme duyuruldu! Bu da ancak Dadaşlar’a yakışırdı
Erzurumlulara sevindiren haberler peş peşe geldi. Oldukça zengin yöresel lezzetlere sahip olan Erzurum önce Türkiye'nin üçüncüsü oldu Sonra da coğrafi tescil işaretini aldı. Coğrafi tescili ile 3. sıraya yerleşen Erzurum'dan önce bakın hangi şehirler göze çarpıyor. Türkiye'nin dört bir yanında farklı lezzetler sunulurken Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar ile birlikte şehirlerin ya da bölgelerin lezzetlerini de coğrafi işaret veriliyor. Coğrafi işaret tescilli lezzetler her geçen gün artarken Erzurum'da Listenin 3. sırasına yerleşti. 54 ürünü ile coğrafi işaret alan Erzurum'dan lezzetleriyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu.