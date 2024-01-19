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Erzurumlular sevinçten havalara uçuyor! Flaş gelişme duyuruldu! Bu da ancak Dadaşlar’a yakışırdı

2024-01-19 13:06:21
Erzurumlular sevinçten havalara uçuyor! Flaş gelişme duyuruldu! Bu da ancak Dadaşlar’a yakışırdı

Erzurumlulara sevindiren haberler peş peşe geldi. Oldukça zengin yöresel lezzetlere sahip olan Erzurum önce Türkiye'nin üçüncüsü oldu Sonra da coğrafi tescil işaretini aldı. Coğrafi tescili ile 3. sıraya yerleşen Erzurum'dan önce bakın hangi şehirler göze çarpıyor. Türkiye'nin dört bir yanında farklı lezzetler sunulurken Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar ile birlikte şehirlerin ya da bölgelerin lezzetlerini de coğrafi işaret veriliyor. Coğrafi işaret tescilli lezzetler her geçen gün artarken Erzurum'da Listenin 3. sırasına yerleşti. 54 ürünü ile coğrafi işaret alan Erzurum'dan lezzetleriyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

#1
Foto - Erzurumlular sevinçten havalara uçuyor! Flaş gelişme duyuruldu! Bu da ancak Dadaşlar’a yakışırdı

54 ürünü ile coğrafi işaret alarak Türkiye'nin üçüncüsü seçilen Erzurumlular sevinçten havalara uçuyor. Gaziantep ve Konya'nın ardından en fazla tescilli ürüne sahip olan şehir olarak bilinen Erzurum, listenin 3 sırasında yer alıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda coğrafi işaret tescili verilmeye devam ediyor. Ürün kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen ham maddesi ile birlikte yerel niteliklere bağlı olarak değerlendirilen ürünler belirli bir üne kavuşması ile birlikte coğrafi işaret alabilmektedir. Birçok şehir kendine isim yapmış ve kültürlerinin bir parçası haline gelmiş olan lezzetler için tescil alma yarışına devam ediyor.

#2
Foto - Erzurumlular sevinçten havalara uçuyor! Flaş gelişme duyuruldu! Bu da ancak Dadaşlar’a yakışırdı

Türkiye'de 103 ürününde ilk sırada Gaziantep yer alırken 72 tescilli ürünle Konya 2 sırada 54 ürün ne ise Erzurum 3 sırada yer almaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen ürünler titizlikle inceleniyor. Pasinler yaprak dönerin tescillenmesi ile birlikte Erzurum coğrafi işaretli ürünlerini 54'e yükseltti. Ürünlerden 48'i Mahreç işareti alırken 6 ürün menşei adı aldı. Erzurum'da hala 15 ürün coğrafi işaret sırasında beklemeye devam ediyor. Erzurum Ticaret Borsası 2021 yılında Erzurum balı için başvuruda bulunurken Listenin en eski ürünü olarak onay bekleniyor. Listede en yeni başvuru ise Karayazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan Karayazı balı olmaktadır. Erzurum'a ait ilk coğrafi işaretli ürün ise Karnavas dut pekmezi olarak biliniyor.

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