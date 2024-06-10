Erzurum’da ‘Atasporu’ nefes kesti

Sporcu ve atlar için güvenlik önlemleri Geleneksel tarzda oynanan atlı cirit maçlarının aksine resmi mücadelelerde her türlü güvenlik önlemi alındı. Atların boyun kısımlarına yerleştirilen özel çiplerle her maç öncesi gerekli bilgiler alınıp, buradaki veriler onaylandıktan yarışmalarına sonra izin verildi. Birkaç yıl öncesine kadar kask kullanılmayan atlı cirit maçlarında sporcuların güvenlik önlemi noktasında bunu kullanması mecburi. Yine yapılan düzenleme ile sporcuların rakibine atmaya çalıştığı ciritin (sopa) uç kısmına plastik bir ekleme yapıldı. Böylece yaralanma ve kazaların da önüne geçildi.