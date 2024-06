Erzurum’da ‘Atasporu’ nefes kesti

Sporcu ve atın duygusal bağı önemli Cirit sopası, 100 cm uzunluğunda, baş tarafı 2.5 cm çapında, oval ve arkaya doğru 1.5 cm çapında inen ahşaptan yapılmış ve 2.5 cm çaplı tarafı lastik kaplamalı tasarlandı. Her iki takımdan 7 at ve oyuncu ile başlayan yarışlarda eğer bir takımın at ve sporcu sayısı beşten aşağı düşerse hükmen mağlup sayılıyor.