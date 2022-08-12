2022-08-12 17:28:23 Erzincan'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Erzincan'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
İ.P'nin kullandığı 06 CLM 693 plakalı araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem deresi mevkisinde F.S. idaresindeki 01 YG 526 plakalı kamyonetle çapıştı.
Kazada yaralanan araçlardaki 3'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23