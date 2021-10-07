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Erzincan'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

2021-10-07 07:30:26
Erzincan'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 10'u çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

#1
Foto - İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren göçmenlerin araçlarla batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren göçmenlerin araçlarla batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

#2
Foto - Ekipler Erzincan-Erzurum kara yolunda takibe aldıkları 06 VVA 427 plakalı minibüs ile 20 NK 339 plakalı otomobili Ekşisu kavşağında durdurdu.

Ekipler Erzincan-Erzurum kara yolunda takibe aldıkları 06 VVA 427 plakalı minibüs ile 20 NK 339 plakalı otomobili Ekşisu kavşağında durdurdu.

#3
Foto - Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, 10'u çocuk 29 Afganistan uyruklu bulundu.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, 10'u çocuk 29 Afganistan uyruklu bulundu.

#4
Foto - Aynı araçlarda düzensiz göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri öne sürülen G.B ile Y.Ç. gözaltına alındı.

Aynı araçlarda düzensiz göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri öne sürülen G.B ile Y.Ç. gözaltına alındı.

#5
Foto - Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

#6
Foto - İşte operasyondan görüntüler...

İşte operasyondan görüntüler...

#7
Foto - İşte operasyondan görüntüler...

İşte operasyondan görüntüler...

#8
Foto - İşte operasyondan görüntüler...

İşte operasyondan görüntüler...

#9
Foto - İşte operasyondan görüntüler...

İşte operasyondan görüntüler...

#10
Foto - İşte operasyondan görüntüler...

İşte operasyondan görüntüler...

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