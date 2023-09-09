Ertuğrul Gazi'nin geleneğine sahip çıkıyorlar

742 yıllık geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Göğercin, "1992 yılında kurulan derneğimiz ile birlikte bulgur pilavını şenliklerde pişirip, dağıtıyoruz. Yaklaşık 150 kazan pilav pişirilecek. Bu da yaklaşık 100 bin kişilik pilav oluyor. Belki de Türkiye'de ilk defa bu kadar büyük miktarda pilav pişirilecek. Daha önceleri 80-100 kazan pişiriyorduk. 31 yıldır şifalı pilavı pişiriyoruz. Yaklaşık 4,5 ton bulgur, 2 ton civarında et ve 800 kilo yağı karıştırıp pilava çeviriyoruz. Küre pilavı Türkiye'de ün yapmış durumda." diye konuştu. Hazırlanan pilavlar, yarın Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliğinde ikram edilecek.