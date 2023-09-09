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Yaşam
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Ertuğrul Gazi'nin geleneğine sahip çıkıyorlar

2023-09-09 23:15:17
Ertuğrul Gazi'nin geleneğine sahip çıkıyorlar

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki Yörükler ve Türkmenler, 742 yıldır Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir araya gelerek "toy" geleneğini yaşatıyor.

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Foto - Ertuğrul Gazi'nin geleneğine sahip çıkıyorlar

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi tarafından 742 yıl önce başlatılan "toy" geleneği, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Yörük ve Türkmenleri, Bilecik'in Söğüt ilçesinde buluşturuyor.

#2
Foto - Ertuğrul Gazi'nin geleneğine sahip çıkıyorlar

Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra toy geleneği Ertuğrul Gazi'yi anma da eklenerek 742 yıldır yapılıyor. Şenliğe gelenlere bulgurla yapılan "şifalı pilav” ikram ediliyor. Ertuğrul Gazi'nin sağlığında yapıldığı bilinen pilav, son 31 yıldır Dursun Fakıh'ın türbesinin bulunduğu Söğüt ilçesine bağlı Küre köyünde pişiriliyor.

#3
Foto - Ertuğrul Gazi'nin geleneğine sahip çıkıyorlar

Küre Köyü Muhtarı İbrahim Göğercin, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinde “şifalı pilav” olarak pişirilip dağıtılan pilavın Küre Dursun Fakıh Derneği ile Köy Muhtarlığı iş birliğinde hazırlandığını söyledi.

#4
Foto - Ertuğrul Gazi'nin geleneğine sahip çıkıyorlar

742 yıllık geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Göğercin, "1992 yılında kurulan derneğimiz ile birlikte bulgur pilavını şenliklerde pişirip, dağıtıyoruz. Yaklaşık 150 kazan pilav pişirilecek. Bu da yaklaşık 100 bin kişilik pilav oluyor. Belki de Türkiye'de ilk defa bu kadar büyük miktarda pilav pişirilecek. Daha önceleri 80-100 kazan pişiriyorduk. 31 yıldır şifalı pilavı pişiriyoruz. Yaklaşık 4,5 ton bulgur, 2 ton civarında et ve 800 kilo yağı karıştırıp pilava çeviriyoruz. Küre pilavı Türkiye'de ün yapmış durumda." diye konuştu. Hazırlanan pilavlar, yarın Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliğinde ikram edilecek.

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