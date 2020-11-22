Ermenistan'ın korkulu rüyası sahaya iniyor! Türk ordusu hazır: Erdoğan emir verdiği anda…

Mehmetçiğin Azerbaycan görevi kapsamında tüm detaylar çalışılırken, intikalin başlatılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı bekleniyor. Hazırlıklar, Türkiye ve Azerbaycan nezdinde bölgede ateşkesin kontrolü, Azerbaycan ordusunun işgalden arındırdığı reyonlarda güvenliğin sağlanması ile sistemin tesisinde ihtiyaç duyulan destek doğrultusunda geniş kapsamlı bir planlama dahilinde yapıldı. Bu doğrultuda Azerbaycan’a yeterli gücün gönderileceği, bu gücün de Rusya’nın kuvvetine benzer bir güç olacağı değerlendiriliyor. TSK unsurları; keşif ve istihbarat unsurları, özel birlikler ile mobil ve hafif zırhlı araçlar ile hafif silahlardan teşkil edildi. İşgalden temizlenen sıcak temas hattına yakın noktalarda konuşlanması beklenen Türk askeri gücünün, gerektiğinde Rusya ile işbirliği dahilinde söz konusu olaylara müdahale yetkisi de olacak. Rus barış gücünün yoğun olarak gözlem noktalarında konuşlandığı, Laçin, Şuşa, Kelbecer gibi bölgelerde Türk ve Azerbaycan ordusu tarafından gözlem noktalarının tesis edilmesi bekleniyor.