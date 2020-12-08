Ermenistan'ın korktuğu başına geliyor! Ruslardan "Zanzagur'u Azerbaycan'a ver" çıkışı

ERMENİSTAN'IN TAZMİNAT ÖDEYECEK PARASI YOK Yapılan bir değerlendirmeye göre ise Ermenistan'ın işgal sonrası bölgede oluşturduğu zararın parasal karşılığı 50 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Ancak hem içeride hem de dışarıda yapılan değerlendirmelere göre; 44 günlük savaşı da etkisiyle zaten hali hazırda ekonomik olarak bir çıkmaza giren ve Dağlık Karabağ bölgesinin kaybedilmesiyle daha da zor günlerin kapıda olduğu Ermenistan'ın bu denli bir tazminatı ödeyebilecek parası yok.