Ermenistan'ın korktuğu başına geliyor! Ruslardan "Zanzagur'u Azerbaycan'a ver" çıkışı

YAĞMALANAN ANIT, MEZAR VE ŞEHİRLER DAVAYA DAHİL EDİLMELİ- Uluslararası Çatışmalar Uzmanı Yevgeni Mikhailov, Ermenistan tarafının Azerbaycan topraklarına verdiği darbelerden bahsederek, yağmalanan anıtların, mezarların ve yıkılan şehirlerin uluslararası hukuka uygun olarak işgalci ülkeye karşı açılan davaya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Kendisine göre Azerbaycan'a verilen zararın daha önce bildirilenden kat kat daha fazla olduğunu da belirten Rus uzman, ''Erivan'ın parası yok. Borç verilirse birkaç nesil boyunca esaret olacak. Öte yandan, İkinci Karabağ Savaşı'nın başlangıcında dünyanın her yerinden. Ermeni iş adamları Azerbaycan'dan Ermeniler için Karabağ arazisi satın almayı teklif ettiler. Buna dayanarak, Erivan'a Zangazur'u ve Bakü için önemli olan diğer stratejik tesisleri vermesini önerebiliriz, ancak bu denli bir adım işgalin faturasını karşılayabilir.'' dedi.