Erken teşhis çok önemli! Akciğer kanserinin 8 belirtisi

Moleküler patoloji ve görüntüleme tekniklerinde yaşanan gelişmeler, akciğer kanserini daha iyi anlayarak yönetmemizi sağladı. Son yıllarda kullanıma giren yeni kemoterapi ilaçları, hedefe yönelik akıllı moleküller, immünoterapi ilaçları, cerrahi ve radyoterapi tekniklerindeki gelişmeler, 3-4 boyutlu tümör dokusuna odaklanan radyoterapi uygulamaları, küçük boyutlu ve ameliyat edilmesi uygun olmayan tümörler için SBRT gibi nokta atışı yapan yeni cihazlar, girişimsel radyolojide tümörü yakan (ablasyon), donduran (krioterapi) yöntemler, akciğer kanseri tedavisinde başarı oranlarını oldukça arttırdı. Tedavi planlarken akciğer kanserinin türü, tümörün bulunduğu yer, hastanın genel sağlık durumu, kanserin evresi, görüntüleme ve kan testlerinin sonuçları göz önünde bulundurulmalıdır.”