Erken teşhis çok önemli! Akciğer kanserinin 8 belirtisi

Unutmayın ki erken tanı hayati öneme sahiptir. Kan tükürmek veya öksürmek: Öksürmekle balgamda kan görülmesi veya balgam renginin koyu kahverengi olması da akciğer kanserinin belirtisi olabilir. Donuk, keskin veya bıçak saplanır gibi olabilen göğüs ağrısı: Derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken ağrıda artış varsa bir doktor ile görüşmeniz gerekir. Ses kısıklığı/Değişikliği/Kaba ses: Özellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya gastroözofageal reflü hastalığı, alerji, ses kısıklığına yol açabilir. Akciğer kanseri ile ilgili ses kısıklığı, tümörün ses tellerini kontrol eden siniri etkilediğinde ortaya çıkar. Sık akciğer/alt solunum yolu enfeksiyonları: Antibiyotik kullanmaya rağmen sık sık bronşit veya zatürre gibi göğüs enfeksiyonu geçiriyorsanız kanser de dahil olmak üzere bir dizi akciğer hastalığının bir işareti olabilir.