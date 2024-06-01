2024-06-01 11:19:59 Erken emekliliğe 7 formül!
EYT yasasıyla birlikte 2 milyondan fazla sigortalı yaş şartı olmadan emekli oldu. Bu şansı kaçıranlar için ise erken emekli olmanın yolları var. Önümüzdeki dönemlerde şartlarını tamamlayan 2 milyona yakın EYT'li daha emekli olacak. Ancak EYT yasasına girmek için 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak gerekiyor. Daha sonra sigortalı olanlar için kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 yaş ve 7 bin gün prim şartı bulunuyor. Ancak yasalarımızda emekliliği öne çekmek için bazı imkanlar da sunulmuş durumda. Şartları sağlayanlar daha az primle ya da daha erken yaşta emekli olabiliyor.