Ergene'de siyanür ve kurşun çıktı!

Tecer, "Uzunköprü Belediyesi'nin Ergene Nehri için, o bölgede yaptırmış olduğu bir analiz var. Bu analiz bize ne anlatıyor? Bu analizden o bölgede, Ergene Nehri'nin o kısmında, kimyasal oksit su ihtiyacının yüksek ve su kalitesinin 4'üncü sınıf olduğunu anlaşılıyor. Dikkat çeken başka bir veri de azot konsantrasyonlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da o bölgedeki tarımsal faaliyetlerden ve organik atıklara dayalı endüstrinin fazla olmasından kaynaklanan bir durumdur. Biliyorsunuz azot, denizlerde müsilaja sebebiyet veren nutrient maddedir. Bunların fazla olması, organik kirlilik açısından tehlikeli bir durum olduğunu gösteriyor. Ağır metallerde çok kirli bir su sınıflamasına ilişkin veriler göremiyorum ama krom sadece, toplam krom burada biraz dikkat çekiyor. O bölgeyi, üçüncü sınıf su kalitesine kadar düşürmüş durumda. Fakat biliyoruz ki, bu bölgede Ergene Nehri ve kollarını besleyen derelerde evsel atık suların, sanayi atık sularının, tarımsal gübrelerin ve besin maddelerinin deşarj edilmesine bağlı yoğun bir kirlilik yaşanıyor. Uzunköprü'deki analiz sonuçları da farklı bir şey söylemiyor aslında" dedi.