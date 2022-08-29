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Eren Abluka-35 Operasyonunda sıcak gelişme

2022-08-29 12:51:47
Eren Abluka-35 Operasyonunda sıcak gelişme

Eren Abluka-35 Operasyonunda, Van İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen sığınak ve mağarada patlayıcı madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Foto - Eren Abluka-35 Operasyonunda sıcak gelişme

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında terörden arındırılan Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı mevkisinde terör örgütü PKK/KCK'ya ait sözde bölge cephanesi olarak kullanılan mağara ve sığınak tespit edildi.

#2
Foto - Eren Abluka-35 Operasyonunda sıcak gelişme

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince, istihbarat çalışmaları sonucu tespit edilen sığınakta, 20 kilogram TNT patlayıcı, 1 zaman ayarlı EYP düzeneği, 40 fünye, 20 bomba düzeneği için güçlendirici elektronik parça ve ledler, 1 elektronik devre paneli, 19 AK-47, 1 HK-33 piyade tüfeği, 1 M-16, 1 T-40 bomba atar, 1 PKM makineli tüfek, 1 PKM namlusu, 18 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 2883 çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 6 el bombası, 10 el bombası fünyesi, 99 farklı silahlara ait şarjör ile çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.

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