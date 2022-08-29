Eren Abluka-35 Operasyonunda sıcak gelişme

Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince, istihbarat çalışmaları sonucu tespit edilen sığınakta, 20 kilogram TNT patlayıcı, 1 zaman ayarlı EYP düzeneği, 40 fünye, 20 bomba düzeneği için güçlendirici elektronik parça ve ledler, 1 elektronik devre paneli, 19 AK-47, 1 HK-33 piyade tüfeği, 1 M-16, 1 T-40 bomba atar, 1 PKM makineli tüfek, 1 PKM namlusu, 18 roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 2883 çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 6 el bombası, 10 el bombası fünyesi, 99 farklı silahlara ait şarjör ile çok sayıda elektronik malzeme ele geçirildi.