Erdoğan’ın dediği doğru çıktı! Taklitçi Kemal arşive yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Bilecik’te yaptığı miting sırasında CHP’nin “Yeter, söz milletindir” sloganını taklit ettiğini belirterek, “Rahmetli Menderes, 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti. 'Yeter, söz milletindir.' demişti. Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP, çıkmış bizi taklit ediyor; 'Yeter, söz milletindir.' Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok mu? Bunlar darbeci, darbeci. Bunlar vesayetçi. Şimdi hep birlikte öyle bir haykıralım ki Türkiye duysun” dedi. Bunun üzerine Ak Parti'nin bu sloganı 2017’de kullandığını da İhlas Haber Ajansı’nın arşiv görüntülerinden ortaya çıktı.