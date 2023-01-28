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Siyaset
9
Erdoğan’ın dediği doğru çıktı! Taklitçi Kemal arşive yakalandı

2023-01-28 14:57:56
Erdoğan’ın dediği doğru çıktı! Taklitçi Kemal arşive yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Yeter söz milletin” sloganını 2017 referandumunda da kullandığını İHA’nın arşivleri doğruladı.

#1
Foto - Erdoğan’ın dediği doğru çıktı! Taklitçi Kemal arşive yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeter, söz milletindir” sloganını 2017 referandumunda da kullandığının afiş fotoğrafları ortaya çıktı. İHA arşivindeki fotoğraflarda, Erdoğan portresinin altında “Söz de karar da milletin” yazılı olduğu görülüyor.

#2
Foto - Erdoğan’ın dediği doğru çıktı! Taklitçi Kemal arşive yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Bilecik’te yaptığı miting sırasında CHP’nin “Yeter, söz milletindir” sloganını taklit ettiğini belirtti.

#3
Foto - Erdoğan’ın dediği doğru çıktı! Taklitçi Kemal arşive yakalandı

Cumhurbaşkanının bu sözlerini arşiv doğruladı. 2017 Anayasa Referandum seçimlerinde Ak Parti’nin “Söz de karar da milletin” sloganı kullandığını arşiv fotoğrafları doğruladı.

#4
Foto - Erdoğan’ın dediği doğru çıktı! Taklitçi Kemal arşive yakalandı

Türkiye’nin referanduma gittiği 2017 yılında İstanbul’un birçok noktasına “Söz de karar da milletin” sloganının yazıldığı afişler asılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem Menderes’in sözüne atıfta bulunarak, muhalefete “O’nu astınız bizim önümüzü kesemeyeceksiniz” mesajı içeriyordu. Erdoğan, 16 Nisan 2017’deki referandumdan yüzde 51,4 “Evet” oyu alarak sandıktan galip çıkmıştı.

#5
Foto - Erdoğan’ın dediği doğru çıktı! Taklitçi Kemal arşive yakalandı

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi’ne Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Yeter! Söz Milletin” yazılı afiş asıldı. CHP’nin yaptırdığı afiş “Astığınız adamın sözünü kullanıyorsunuz” yorumlarına neden oldu.

#6
Foto - Erdoğan’ın dediği doğru çıktı! Taklitçi Kemal arşive yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Bilecik’te yaptığı miting sırasında CHP’nin “Yeter, söz milletindir” sloganını taklit ettiğini belirterek, “Rahmetli Menderes, 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti. 'Yeter, söz milletindir.' demişti. Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP, çıkmış bizi taklit ediyor; 'Yeter, söz milletindir.' Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok mu? Bunlar darbeci, darbeci. Bunlar vesayetçi. Şimdi hep birlikte öyle bir haykıralım ki Türkiye duysun” dedi. Bunun üzerine Ak Parti'nin bu sloganı 2017’de kullandığını da İhlas Haber Ajansı’nın arşiv görüntülerinden ortaya çıktı.

#7
Foto - Erdoğan’ın dediği doğru çıktı! Taklitçi Kemal arşive yakalandı

“Yeter söz milletindir” sözünün ilk kez kullanıldığı gün, 14 Mayıs 1950 seçimleriydi. 7 Ocak 1946’da kurulan Demokrat Parti’nin millet iradesiyle iktidara geldiği 14 Mayıs seçimleriydi. Adnan Menderes’in DP’nin ilk kongresindeki sözlerindeki bu misyon; 2017 referandumuna da ışık oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 referandumunda miting meydanlarında ve afişlerde “Söz de karar da milletin” sloganını kullandı. 16 Nisan 2017’deki referandumda millet; anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini yüzde 51,4 “Evet” oyu ile karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı sloganı 2017 referandumunda da kullandığını arşiv fotoğrafları doğruladı.

#8
Foto - Erdoğan’ın dediği doğru çıktı! Taklitçi Kemal arşive yakalandı

İşte o afiş...

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