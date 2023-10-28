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Medya
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Erdoğan’dan İsrail'i titreten hamle! Helal olsun

2023-10-28 14:01:33
Erdoğan’dan İsrail'i titreten hamle! Helal olsun

Kurtuluş Tayiz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Meclis grubunda yaptığı tarihi konuşmanın İsrail'de korku, ABD'de ise büyük endişeyle karşılandığının tartışma götürmez olduğunu belirtti. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: “İsrail'e Gazze katliamı için koşulsuz, sınırsız destek veren ABD, gidişatın kontrolden çıkması halinde bölge jeopolitiğini tümden kaybetme riskiyle karşı karşıya. Patlak verecek bir bölgesel savaş ABD'nin küresel hegemonyasını kaybetmesine neden olacak tarihi olaylar zincirini başlatabilir. Ki bölgedeki cepheleşme ve yeni ittifaklar, ABD'nin bölgedeki güç ve iktidarını bitirecek bir yola girildiğini de gösteriyor.

#1
Foto - Erdoğan’dan İsrail'i titreten hamle! Helal olsun

ABD için baştan beri en büyük risk zaten bu. Amerikan yönetimi de bu gerçeğin farkında. Bütün savaş gemilerini buraya yığarak tehdit dozunu artırmalarının, büyük bir güç gösterisine girişmelerinin arkasında bu "kaybetme" korkusu yatıyor. Çözüm kabiliyetleri yok, savaşla bastırma ve yok etme yetenekleri var sadece. ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saymaları; uygarlığın bütün değerlerini ayaklar altına almaları küresel iktidarın çeteleştiğine işaret eder ki, bu da zaten mevcut küresel yönetimin daha fazla ayakta kalamayacağını ortaya koyuyor.

#2
Foto - Erdoğan’dan İsrail'i titreten hamle! Helal olsun

Türkiye'nin bu gelişmelerdeki rolü ise son derece önemlidir. İsrail'in güvenliği sanılanın aksine en çok Türkiye'den geçiyor. Bölgesel bir güç olarak Ortadoğu'daki konumunu güçlendiren Türkiye'nin alacağı pozisyon İsrail için hayati nitelik taşıyor.

#3
Foto - Erdoğan’dan İsrail'i titreten hamle! Helal olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis grubunda yaptığı tarihi konuşmanın İsrail'de korku, ABD'de ise büyük endişeyle karşılandığı tartışma götürmez. İsrail işgalci bir devlettir; Netanyahu uluslararası hukuku hiçe sayan, savaş ve soykırım gibi ağır suçlar işleyen bir örgüt lideridir.

#4
Foto - Erdoğan’dan İsrail'i titreten hamle! Helal olsun

Erdoğan'ın konuşması Filistin davasına büyük güç katacağı gibi, Filistin devletinin kurulmasını da hızlandıracaktır. (…)”

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