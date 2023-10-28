2023-10-28 14:01:33 Erdoğan’dan İsrail'i titreten hamle! Helal olsun
Kurtuluş Tayiz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Meclis grubunda yaptığı tarihi konuşmanın İsrail'de korku, ABD'de ise büyük endişeyle karşılandığının tartışma götürmez olduğunu belirtti. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: “İsrail'e Gazze katliamı için koşulsuz, sınırsız destek veren ABD, gidişatın kontrolden çıkması halinde bölge jeopolitiğini tümden kaybetme riskiyle karşı karşıya. Patlak verecek bir bölgesel savaş ABD'nin küresel hegemonyasını kaybetmesine neden olacak tarihi olaylar zincirini başlatabilir. Ki bölgedeki cepheleşme ve yeni ittifaklar, ABD'nin bölgedeki güç ve iktidarını bitirecek bir yola girildiğini de gösteriyor.