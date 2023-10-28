Erdoğan’dan İsrail'i titreten hamle! Helal olsun

ABD için baştan beri en büyük risk zaten bu. Amerikan yönetimi de bu gerçeğin farkında. Bütün savaş gemilerini buraya yığarak tehdit dozunu artırmalarının, büyük bir güç gösterisine girişmelerinin arkasında bu "kaybetme" korkusu yatıyor. Çözüm kabiliyetleri yok, savaşla bastırma ve yok etme yetenekleri var sadece. ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saymaları; uygarlığın bütün değerlerini ayaklar altına almaları küresel iktidarın çeteleştiğine işaret eder ki, bu da zaten mevcut küresel yönetimin daha fazla ayakta kalamayacağını ortaya koyuyor.