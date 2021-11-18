  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
5
Erdoğan hayranı Katarlı aile çocuklarına 'Erdoğan' adını verdi

2021-11-18 14:40:33
Erdoğan hayranı Katarlı aile çocuklarına 'Erdoğan' adını verdi

Katarlı Said Al Talib, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığından dolayı, dünyaya gelen oğluna "Erdoğan" ismini koydu.

#1
Foto - AA'ya konuşan Al Talib, oğluna Erdoğan adını vermesinin nedeni olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar devletiyle iyi ilişkilerini ve iki dost ülkeyi bir araya getiren güçlü kardeşlik ilişkilerini gösterdi. Türk Cumhurbaşkanı'nın kişiliğine ve Arap ile İslami konulardaki duruşuna hayran olduğunu belirten Al Talib,

AA'ya konuşan Al Talib, oğluna Erdoğan adını vermesinin nedeni olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar devletiyle iyi ilişkilerini ve iki dost ülkeyi bir araya getiren güçlü kardeşlik ilişkilerini gösterdi. Türk Cumhurbaşkanı'nın kişiliğine ve Arap ile İslami konulardaki duruşuna hayran olduğunu belirten Al Talib, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap ve İslam halkları tarafından sevilen bir lider. Oğlum olursa adını Erdoğan koyacağım diye kendime söz vermiştim ve Allah bana bunu nasip etti." şeklinde konuştu.

#2
Foto - Oğlu Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Al Talib, oğlunun ismini açıklamasından sonra arkadaşlarının ve akrabalarının şaşırdığını ve kendisini memnuniyetle tebrik ettiğini aktardı.

Oğlu Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Al Talib, oğlunun ismini açıklamasından sonra arkadaşlarının ve akrabalarının şaşırdığını ve kendisini memnuniyetle tebrik ettiğini aktardı.

#3
Foto - Oğlu Erdoğan'ın görüntüsünü ve doğum belgesini sosyal medya hesabında paylaşan Al Talib,

Oğlu Erdoğan'ın görüntüsünü ve doğum belgesini sosyal medya hesabında paylaşan Al Talib, "Rahmeti ve lütfuyla kalplerimize doyuran, bize en büyük nimetlerini ve cömertliğini bahşeden Allah'a hamdolsun. Allah bana Erdoğan'ı lütfetti." yorumunda bulundu.

#4
Foto - Oğlu Erdoğan'ın görüntüsünü ve doğum belgesini sosyal medya hesabında paylaşan Al Talib,

Oğlu Erdoğan'ın görüntüsünü ve doğum belgesini sosyal medya hesabında paylaşan Al Talib, "Rahmeti ve lütfuyla kalplerimize doyuran, bize en büyük nimetlerini ve cömertliğini bahşeden Allah'a hamdolsun. Allah bana Erdoğan'ı lütfetti." yorumunda bulundu. Ziyaret sırasında Göksu, "Bebeğe verilen Erdoğan ismi Katar ve Türk toplumlarını birleştiren ilişkinin derinliğini ve aralarındaki kardeşliği ifade ediyor." dedi. Türkiye ve Katar arasında, özellikle kültürel, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda yakın ilişkiler bulunuyor. Doha Büyükelçisi Göksu, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, Türkiye ve Katar’ın, yılbaşından önce başkent Doha’da yapılacak Ortak Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nda yeni anlaşmalar imzalayacağını belirtmişti.

Ne altın ne de dolar! Öyle bir tavsiye verdi ki... Artuğ Çetin o para birimini üstü kapalı 'alın' dedi
Ekonomi

Ne altın ne de dolar! Öyle bir tavsiye verdi ki... Artuğ Çetin o para birimini üstü kapalı 'alın' dedi

Piyasalar altın ve doların seyrine odaklanmışken ekonomist yazar Dr. Artuğ Çetin'den ezber bozan bir çıkış geldi.
Bakanlık kritik kararı duyuru: Zorunlu hale getirildi! 100 dolar ve üzeri...
Ekonomi

Bakanlık kritik kararı duyuru: Zorunlu hale getirildi! 100 dolar ve üzeri...

Döviz bürolarından yapılan alım satım işlemlerinde kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenleme esnetilerek sadece 100 dolar ve üstü için..
Orhan Gencebay hakkındaki iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı! Eşi açıkladı
Medya

Orhan Gencebay hakkındaki iddiaların doğru olduğu ortaya çıktı! Eşi açıkladı

Sanatçı Orhan Gencebay hakkındaki koronavirüs iddiaları doğru çıktı. Sevin Emre, Orhan Gencebay ile koronavirüse yakalandıklarını itiraf ett..
Elektrik faturalarında yeni dönem!
Ekonomi

Elektrik faturalarında yeni dönem!

Hükûmet, dar gelirlilerin elektrik zamlarından etkilenmemesi için faturalarda kademeli tarife modeline geçiyor. İşte dar gelirliyi sevindire..
Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Dünya

Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin, iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu..
İstanbul'da otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yerel

İstanbul'da otomobil otobüs durağına çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay