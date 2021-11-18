Erdoğan hayranı Katarlı aile çocuklarına 'Erdoğan' adını verdi

Oğlu Erdoğan'ın görüntüsünü ve doğum belgesini sosyal medya hesabında paylaşan Al Talib, "Rahmeti ve lütfuyla kalplerimize doyuran, bize en büyük nimetlerini ve cömertliğini bahşeden Allah'a hamdolsun. Allah bana Erdoğan'ı lütfetti." yorumunda bulundu. Ziyaret sırasında Göksu, "Bebeğe verilen Erdoğan ismi Katar ve Türk toplumlarını birleştiren ilişkinin derinliğini ve aralarındaki kardeşliği ifade ediyor." dedi. Türkiye ve Katar arasında, özellikle kültürel, siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda yakın ilişkiler bulunuyor. Doha Büyükelçisi Göksu, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada, Türkiye ve Katar’ın, yılbaşından önce başkent Doha’da yapılacak Ortak Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nda yeni anlaşmalar imzalayacağını belirtmişti.