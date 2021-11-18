Erdoğan hayranı Katarlı aile çocuklarına 'Erdoğan' adını verdi

AA'ya konuşan Al Talib, oğluna Erdoğan adını vermesinin nedeni olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar devletiyle iyi ilişkilerini ve iki dost ülkeyi bir araya getiren güçlü kardeşlik ilişkilerini gösterdi. Türk Cumhurbaşkanı'nın kişiliğine ve Arap ile İslami konulardaki duruşuna hayran olduğunu belirten Al Talib, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap ve İslam halkları tarafından sevilen bir lider. Oğlum olursa adını Erdoğan koyacağım diye kendime söz vermiştim ve Allah bana bunu nasip etti." şeklinde konuştu.