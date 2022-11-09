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Erciyes’te nefes kesen anlar

2022-11-09 13:52:31
Erciyes’te nefes kesen anlar

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te, yaklaşan kayak sezonu öncesinde hazırlıklar sürüyor.

#1
Foto - Erciyes’te nefes kesen anlar

Erciyes AŞ ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda dağda kurtarma tatbikatı düzenlendi.

#2
Foto - Erciyes’te nefes kesen anlar

AFAD, itfaiye, UMKE, ANDA, Turkuvaz Arama ve Kurtarma ve sağlık ekiplerinin de yer aldığı 60 kişilik personelin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği teleferiklerde mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı.

#3
Foto - Erciyes’te nefes kesen anlar

Çelik halatlar ile kısa süre içerisinde mahsur kalan şahıslara ulaşan ekipler, teleferikte mahsur kalanları güvenli bir şekilde indirerek, sağlık ekiplerine teslim etti.

#4
Foto - Erciyes’te nefes kesen anlar

Tatbikat hakkında bilgiler veren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı şunları söyledi:

#5
Foto - Erciyes’te nefes kesen anlar

“Bugün Erciyes turizmini destekleyecek, Kayseri ve bölgemize katkı sağlayacak önemli bir tatbikat için buradayız. Kayak merkezleri sürekli canlı organizma olarak yaşayan mekanlardır.

#6
Foto - Erciyes’te nefes kesen anlar

Burada kış şartlarında şiddetli işler yapıyoruz. İster istemez teknik açıdan da zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor ve tatsızlıklar oluyor. Sağlık ve güvenlik problemleri oluşabiliyor.

#7
Foto - Erciyes’te nefes kesen anlar

Dağda büyükşehir belediyemiz ve Erciyes A.Ş. eliyle devletimizin bütün kurumları çok ciddi mesai harcıyor.

#8
Foto - Erciyes’te nefes kesen anlar

Herhangi bir aksilik yaşanmaması için elinden gelen gayreti gösteriyor.

#9
Foto - Erciyes’te nefes kesen anlar

Sağlık yönünde sağlık müdürlüğümüz ve karayolları, asayişte jandarmamız, tatsız durumlar yaşandığında AFAD’ımız başta olmak üzere ANDA ve Turkuvaz arama kurtarma gibi gönüllü kuruluşlar sürekli çalışmalar yürütüyorlar.

#10
Foto - Erciyes’te nefes kesen anlar

Bugün de sezon başlamadan kış arifesindeyken ekipleri birleştirip iletişimini güçlendirmek üzere Erciyes AŞ ve jandarmamız koordinasyonunda şehrimizdeki diğer güvenlik ve sağlık hizmetlerinin ortak iş yapabilme kabiliyetlerini geliştirmek üzere bir tatbikat yapıyoruz.

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