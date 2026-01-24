  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nihat Kahveci, Fenerbahçe’nin mağlubiyeti sonrası resmen çıldırdı: Efendi Moda Sahili’nde geziyor, ofsayttasın Eleştiriler sonrası Mehmet Şimşek’ten yeni hamle! Tarih verildi, emeklilere 10 bin lira ek ödeme geliyor UEFA listesi güncellendi! İlk 50'de iki Türk takımı var! Konvoy yapan, yol kesen, polisten kaçan yandı: Saygısız sürücülere tarihi ceza yağmuru Ve takım Fatih Terim’e emanet! İmparator sonunda geri dönüyor: Fenerbahçeli isim açıkladı Emre Belözoğlu'ndan maç sonu büyük patlama: Galatasaray'ı örnek göstererek isyan etti Herkes gider Mersine, Beşiktaş gider tersine! Beşiktaş'ın Amiri hamlesinde son durum
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Erbakan Hoca’nın efsane Mercedes’i rekor fiyata satıldı! Elde edilen gelirle bakın ne yapılacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erbakan Hoca’nın efsane Mercedes’i rekor fiyata satıldı! Elde edilen gelirle bakın ne yapılacak

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın Başbakanlığı döneminde kullandığı zırhlı Mercedes S500 L model makam aracı, Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen açık artırmayla satıldı. 3 milyon TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan sembolik değeri yüksek aracın geliri, Kadim Camii Külliyesi ve eğitim projelerine aktarılacak. Siyasi tarihin en önemli hatıralarından biri olan araç, Erbakan'ın davasını temsil eden projelerde yaşatılmaya devam edecek.

1
#1
Foto - Erbakan Hoca’nın efsane Mercedes’i rekor fiyata satıldı! Elde edilen gelirle bakın ne yapılacak

54. Hükümetin Başbakanı ve Millî Görüş hareketinin lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın başbakanlığı döneminde kullandığı makam otomobili Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Merkezi tarafından açık artırmayla satışa sunuldu. Sembolik değeri yüksek araç için 3 milyon lira başlangıç bedeli belirlendi.

#2
Foto - Erbakan Hoca’nın efsane Mercedes’i rekor fiyata satıldı! Elde edilen gelirle bakın ne yapılacak

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın görev süresi boyunca kullandığı, 34 ERB 75 plakalı 1996 model Mercedes S500 L marka otomobil, açık artırma yöntemiyle alıcı bekliyor. Tarihi ve manevi yönüyle dikkat çeken araç, bir süre önce Kayseri’de yaşayan bir vatandaş tarafından satın alınmış, ardından bir iş adamı tarafından Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Genel Merkezi’ne hibe edilmişti.

#3
Foto - Erbakan Hoca’nın efsane Mercedes’i rekor fiyata satıldı! Elde edilen gelirle bakın ne yapılacak

3 milyon TL başlangıç fiyatıyla başlayan teklif süreci sona erdi. Organizasyon ve tekliflerin değerlendirilmesi AGD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Parlak tarafından koordine ediliyor. Türk siyasi tarihinin simgelerinden biri olarak görülen Mercedes S500 L makam aracı, yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın siyasi mücadelesini temsil eden önemli bir hatıra olarak değerlendirildi. Otomobil kısa süre içerisinde alıcı buldu.

#4
Foto - Erbakan Hoca’nın efsane Mercedes’i rekor fiyata satıldı! Elde edilen gelirle bakın ne yapılacak

Satıştan elde edilecek gelirin tamamının, AGD Genel Merkezi faaliyetleri ile Kadim Camii Külliyesi projelerine aktarılacağı açıklandı. Kaynağın eğitim, kültür ve sosyal hizmet alanlarında kullanılacağı, bu yolla Erbakan’ın temsil ettiği dava anlayışının kalıcı projelerle yaşatılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme
Gündem

Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme

Rüşvet ve yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkeme..
Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"
Gündem

Terör seviciler ile dalga geçen video sosyal medyayı salladı: "Mal mal bakıyoruz Figen!"

Bir dönem Kandil’den aldıkları talimatla Türkiye Cumhuriyeti’ne meydan okuyan, terör örgütü PKK ve uzantılarına sırtını dayayanların maskesi..
Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!
Gündem

Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!

CHP içinde kazan kaynamaya devam ederken, sol mahallenin en keskin kalemlerinden Yılmaz Özdil, Özgür Özel yönetimine yönelik zehir zemberek ..
Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı!
Sosyal Medya

Gözü kapalı destekten büyük hüsrana! İsrail’e koşan Evanjelik, siyonizmin barbar yüzüyle sarsıldı!

Siyonist propagandaların büyüsüne kapılarak, sözde "kutsal" bir dava uğruna İsrail’e koşulsuz destek vermeye giden bir Evanjelik Hristiyan, ..
TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları
Gündem

TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları

Emekli Albay Orkun Özeller’in aylar önce katıldığı bir televizyon programında Suriye ve terör örgütü yapılanmaları üzerine yaptığı skandal a..
Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi
Gündem

Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23