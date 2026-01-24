Erbakan Hoca’nın efsane Mercedes’i rekor fiyata satıldı! Elde edilen gelirle bakın ne yapılacak

3 milyon TL başlangıç fiyatıyla başlayan teklif süreci sona erdi. Organizasyon ve tekliflerin değerlendirilmesi AGD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Parlak tarafından koordine ediliyor. Türk siyasi tarihinin simgelerinden biri olarak görülen Mercedes S500 L makam aracı, yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın siyasi mücadelesini temsil eden önemli bir hatıra olarak değerlendirildi. Otomobil kısa süre içerisinde alıcı buldu.