Erbakan Hoca’nın efsane Mercedes’i rekor fiyata satıldı! Elde edilen gelirle bakın ne yapılacak
Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın Başbakanlığı döneminde kullandığı zırhlı Mercedes S500 L model makam aracı, Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen açık artırmayla satıldı. 3 milyon TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan sembolik değeri yüksek aracın geliri, Kadim Camii Külliyesi ve eğitim projelerine aktarılacak. Siyasi tarihin en önemli hatıralarından biri olan araç, Erbakan'ın davasını temsil eden projelerde yaşatılmaya devam edecek.