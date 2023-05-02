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Ekonomi
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Enflasyon yarın açıklanıyor!

2023-05-02 09:52:57
Enflasyon yarın açıklanıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak.

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Foto - Enflasyon yarın açıklanıyor!

Yarın, yılın 4. enflasyon verilerini oluşturacak olan nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

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Foto - Enflasyon yarın açıklanıyor!

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29 olarak gerçekleşti.

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Foto - Enflasyon yarın açıklanıyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

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