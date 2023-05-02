2023-05-02 09:52:57 Enflasyon yarın açıklanıyor!
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak.
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Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak.
Yarın, yılın 4. enflasyon verilerini oluşturacak olan nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29 olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.
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