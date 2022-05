Enfeksiyonlara karşı etkili 10 doğal antibiyotik

4. C vitamini içeren meyve ve sebzeler C vitamini bağışıklık sistemini ve vücudun hastalıklarla savaşma yeteneğini güçlendirir. Araştırmalar, C vitamininin bakteriyel ve viral enfeksiyonları iyileştirmeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Bazı bulaşıcı bakterileri önlemeye veya ortadan kaldırmaya yardımcı olabileceğinden, C vitamini açısından zengin meyve ve sebzeler tavsiye edilir.