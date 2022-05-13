Enfeksiyonlara karşı etkili 10 doğal antibiyotik

8. Zencefil Zencefil çok uzun yıllardır soğuk algınlığı ve grip tedavisinde kullanılır ve tüketildiğinde vücut sıcaklığını yükselttiği ve terlemeye neden olduğu bulunmuştur. Terlediğimizde bakterilerle savaşan ve antimikrobiyal etkiye neden olan bir kimyasal üretilir. Araştırmalar, zencefilin grip virüslerini bile öldürmeye yardımcı olduğunu göstermiştir ve bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşma yeteneğini arttırdığı bilinmektedir. Zencefil ayrıca mide rahatsızlıkları için ve osteoartritten kaynaklanan ağrıyı azaltmak için de kullanılır ve hatta kalp hastalıkları ve kanserle mücadelede faydaları olduğu bulunmuştur.