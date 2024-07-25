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Teknoloji-Bilişim
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Endonezya’nın trafik sistemi Türk şirkete emanet

2024-07-25 00:51:36
Endonezya’nın trafik sistemi Türk şirkete emanet

ISSD tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı trafik yönetim sistemi Endonezya'da kullanılıyor.

#1
Foto - Endonezya’nın trafik sistemi Türk şirkete emanet

Endonezya’nın en kalabalık şehri Cakarta’da trafik lambaları artık Türk şirketi ISSD’ye emanet. Geliştirdikleri yapay zeka tabanlı trafik yönetim sistemi ile dikkat çeken ISSD, Endonezya’da 40 kavşakta trafiği idare ediyor.

#2
Foto - Endonezya’nın trafik sistemi Türk şirkete emanet

ODTÜ Teknokent bünyesinde 2009 yılında kurulan ISSD, uzun yıllardır elektronik denetleme ve simülasyon konuları üzerinde çalışıyor. Şimdilerde CHAOS adını verdikleri Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi ile gündeme gelen ISSD, şimdi Endonezya’da isminden söz ettiriyor.

#3
Foto - Endonezya’nın trafik sistemi Türk şirkete emanet

Endonezya ve Güneydoğu Asya’nın en büyük şehri olan başkent Cakarta’da, 40 adet kavşağın yönetimini üstlenen ISSD, kavşaklara akıllı trafik yönetim sistemi ile kontrol sağlıyor.

#4
Foto - Endonezya’nın trafik sistemi Türk şirkete emanet

Yapay zeka tabanı sayesinde trafik sıkışıklığını azaltmaya ve ulaşımı verimli hale getirmeye odaklanan sistem, trafik akışını kontrol etmek için gerçek zamanlı veriler kullanıyor. Trafik yoğunluğunu ve akışını sürekli olarak takip eden ISSD trafik yönetim sistemi, araçların minimum sayıda dur-kalk yapmasına odaklanıyor. Bu sayede sadece süreleri değil, yakıt tüketimini ve emisyonu da azaltan sistem, şu anda 15 ülkede kullanılıyor. Cakarta’da ise 40 kavşakta yer alıyor.

#5
Foto - Endonezya’nın trafik sistemi Türk şirkete emanet

Konu ile ilgili açıklama ypan ISSD Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Yüzbaşıoğlu şu sözleri dile getirdi:

#6
Foto - Endonezya’nın trafik sistemi Türk şirkete emanet

Bu teknoloji, Cakarta’daki trafik sıkışıklığını azaltmak için önemli bir adım olarak görülüyor…Kullandığımız yapay zeka teknolojisi ile trafik sıkışıklığını azaltıyoruz. Yapay zeka, trafik akışını optimize ederek yoğun saatlerde bile trafiğin akıcı olmasını sağlıyor. Uyguladığımız trafik yönetim sistemi ile verim ulaşımı hayata geçiriyoruz. Yolculuk sürelerini kısaltarak ulaşımı daha verimli hale getiriyoruz. Trafik sıkışıklığının azalması, araçların dur-kalk yapmasını engelleyerek yakıt tüketimini ve emisyonları azaltıyoruz…Bu sistemin diğer metropollerde de uygulanması, şehir içi ulaşımı daha sürdürülebilir ve verimli hale getirebilir.

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