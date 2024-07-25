Endonezya’nın trafik sistemi Türk şirkete emanet

Bu teknoloji, Cakarta’daki trafik sıkışıklığını azaltmak için önemli bir adım olarak görülüyor…Kullandığımız yapay zeka teknolojisi ile trafik sıkışıklığını azaltıyoruz. Yapay zeka, trafik akışını optimize ederek yoğun saatlerde bile trafiğin akıcı olmasını sağlıyor. Uyguladığımız trafik yönetim sistemi ile verim ulaşımı hayata geçiriyoruz. Yolculuk sürelerini kısaltarak ulaşımı daha verimli hale getiriyoruz. Trafik sıkışıklığının azalması, araçların dur-kalk yapmasını engelleyerek yakıt tüketimini ve emisyonları azaltıyoruz…Bu sistemin diğer metropollerde de uygulanması, şehir içi ulaşımı daha sürdürülebilir ve verimli hale getirebilir.