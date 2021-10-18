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Hayat-Aktüel
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Endişelendiren görüntü: İlk kez bu sabah gördük

2021-10-18 17:02:05
Endişelendiren görüntü: İlk kez bu sabah gördük

Kocaeli-İzmit Körfezi'nin Başiskele ilçesi sahil şeridinde binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu.

#1
Foto - Sahildeki ölü denizanalarını görenleri endişelendirdi.

Sahildeki ölü denizanalarını görenleri endişelendirdi.

#2
Foto - Sahil şeridinde yürüyen ve bisikletleriyle gezen vatandaşlar, kıyıya vuran denizanalarına baktı.

Sahil şeridinde yürüyen ve bisikletleriyle gezen vatandaşlar, kıyıya vuran denizanalarına baktı.

#3
Foto - Yaklaşık bir haftadır ölü deniz analarının yavaş yavaş kıyıya vurduğunu söyleyen Yalçın Şen,

Yaklaşık bir haftadır ölü deniz analarının yavaş yavaş kıyıya vurduğunu söyleyen Yalçın Şen, "Sabah erken saatlerde bisiklet sürmek için sahil şeridinden gitmeye başladık. Sahildeki ölü denizanaları dikkatimizi çekti. Geçen seneye nazaran müsilaj olayından sonra biraz daha fazlalaştı" dedi.

#4
Foto - Diğer sahillerde de denizanaları gördüğünü belirten Şen,

Diğer sahillerde de denizanaları gördüğünü belirten Şen, "Son bir haftadır ölü denizanaları kıyıya vurmaya başladı. Bu kadar fazla ilk kez bu sabah gördük. Ölüp kıyıya vurması bizi endişelendiriyor" diye konuştu.

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