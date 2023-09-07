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Otomotiv
9
En tehlikeli otomobil markaları açıklandı

2023-09-07 04:45:08
En tehlikeli otomobil markaları açıklandı

Dünya çapında 25 otomobil devinin kullanıcı verilerini izinsiz olarak kullandığı hatta sattığı iddia edildi.

#1
Foto - En tehlikeli otomobil markaları açıklandı

Otomobillerin akıllanmasıyla birlikte kullanıcı verileri de daha önemli hale geldi.

#2
Foto - En tehlikeli otomobil markaları açıklandı

Kullanıcılara özel asistanlar ve multimedya seçenekleri sunan bazı markaların ise sanıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktı.

#3
Foto - En tehlikeli otomobil markaları açıklandı

Firefox’un geliştiricisi Mozilla, uzak durulması gereken otomobil markalarını sıraladı.

#4
Foto - En tehlikeli otomobil markaları açıklandı

Mozilla Vakfı tarafından hazırlanan yeni bir rapor, birçok büyük otomobil üreticisinin sürücülerin hassas kişisel verilerini topladığını ve izinsiz şekilde sattığını gösterdi. Rapor, 25 büyük otomobil markasının tüketici gizliliğini yeterince koruyamadığını tespit etti.

#5
Foto - En tehlikeli otomobil markaları açıklandı

Rapora göre otomobil üreticileri; araçlardaki sensörler, kameralar ve uygulamalar aracılığıyla sağlık teşhisleri, yüz ifadeleri ve genetik verileri toplayabiliyor. Hatta üreticilerin yarısından fazlası, tüketici verilerini hükümet yetkilileriyle bile paylaşıyor.

#6
Foto - En tehlikeli otomobil markaları açıklandı

Vakfın paylaştığı rapora göre, güvenlik konusunda en korkunç şirketlerden biri Nissan. İddiaya göre şirket, bir sürücünün “özellikleri, psikolojik eğilimleri, davranışları, tutumları ve yetenekleri” hakkında değerlendirmeler yapan bir algoritma kullanıyor. Ardından kullanıcı profilleri, üçüncü taraf şirketlere satılıyor.

#7
Foto - En tehlikeli otomobil markaları açıklandı

Diğer üreticiler arasında ise Kia, GM, Ford ve Hyundai gibi devler bulunuyordu. Ayrıca Tesla, veri toplamayı devre dışı bırakılmasının “araçları çalışmaz hale getireceğini” söyleyerek müşterilerini korkutuyor.

#8
Foto - En tehlikeli otomobil markaları açıklandı

Mozilla Vakfı yöneticilerinden Jen Caltrider, “Nissan ve Tesla’nın gizlilik politikası şimdiye kadar okuduğum en şaşırtıcı şeylerden biri. Tüm bunları toplayabileceklerini söylemekten bile çekinmiyorlar” ifadelerini kullandı.

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