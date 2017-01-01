Emir geldi! Komandolar sınır ötesi görev için harekete geçti
Sarıkamış 9'ncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar, Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Şanlıurfa'ya uğurlandı.
TSK'nın sınır ötesi operasyonunda görev alacak komandolar Sarıkamış'tan törenle uğurlandı.
Sarıkamış 9'ncu Komando Tugay Komutanlığına bağlı komandolar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda görev almak üzere Şanlıurfa'ya uğurlandı.
Kars Harakani Havalimanı'nda düzenlenen törenle Urfa'ya uğurlanan komandolar, komando marşını okuduktan sonra uçağa bindi. Uğurlama törenine, Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Muhabere Albay Kemal Aydın Dede ve askeri personel katıldı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Çankırı'dan gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine ulaştı.
AA'nın haberine göre; geniş güvenlik önlemleri altındaki sevkıyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.