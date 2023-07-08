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Ekonomi
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Emekliye ek zam oranı belli oldu

2023-07-08 07:19:15
Emekliye ek zam oranı belli oldu

Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı iyileştirme talimatı sonrası Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre memur, işçi ve Bağ-Kur emekli maaşı toplamda yüzde 25 oranında zam alacak.

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Foto - Emekliye ek zam oranı belli oldu

'Emekli zammı ne kadar oldu, ek zam açıklandı mı' soruları gündemde sıcaklığını artırmıştı. İşte son dakika haberinin detayları…

#2
Foto - Emekliye ek zam oranı belli oldu

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Emekliye ek zam önergesi kabul edildi ve torba yasaya eklendi. Buna göre memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emeklisi ek zamlı emekli maaşı alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e talimatı vermişti.

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Foto - Emekliye ek zam oranı belli oldu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI İÇİN İYİLEŞTİRME TALİMATI GELMİŞTİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber vermişti. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Başkan Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' demişti. Bununla beraber, "Memur, SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu, ek zam olacak mı" soruları gündemdeki sıcaklığını artırmıştı. Beklenen emekli maaşı zammı haberi geldi.

#4
Foto - Emekliye ek zam oranı belli oldu

EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

#5
Foto - Emekliye ek zam oranı belli oldu

EYT'LİLER İÇİN AYRI BİR ÖNERGE VERİLECEK Yüzde 25'lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli maaşı bağlanmış kişiler faydalanabilecek. Öte yandan EYT'den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi. Enflasyon oranına göre yüzde 16 zam beklenirken Erdoğan'ın talimatıyla zam oranı yüzde 25 oranında gerçekleşti.

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