Emekliye ek zam oranı belli oldu

Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı iyileştirme talimatı sonrası Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti torba yasaya eklenmek üzere önerge hazırladı. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Buna göre memur, işçi ve Bağ-Kur emekli maaşı toplamda yüzde 25 oranında zam alacak.