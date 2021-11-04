Emeklilik yaşı ne kadar düşecek? Emeklilik yaşı ne zaman düşecek?

3. FORMÜL: PRİMİN TAMAMLANMASI Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında prim gerekiyor. Bu da primini tamamlayanların yaşına bakmadan hak sahibi olacağı anlamına geliyor. 4. FORMÜL: ALMANYA SİSTEMİ Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik hali ortaya çıkıyor.