2021-11-04 16:04:21 Emeklilik yaşı ne kadar düşecek? Emeklilik yaşı ne zaman düşecek?
Emeklilik yaşı kaç? Emeklilikte yaş düştü mü? soruları emeklilik için çalışma yılı ve primi gün sayısını doldurduğu halde yaşı bekleyen binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Emeklilik yaşı düştü mü? sorusu son günlerde AK Parti’nin EYT başta olmak üzere emekli maaşları ve asgari ücret zammına ilişkin yeni düzenleme yapacağı söylentileri sonrası bir hayli merak edilmeye başlandı. Peki Emeklilik yaşı ne kadar düşecek? Emeklilik yaşı ne zaman düşecek? İşte EYT emeklilik süresi ve emeklilik yaşına ilişkin son dakika gelişmeleri.