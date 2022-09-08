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Ekonomi
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Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

2022-09-08 10:29:29
Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Çalışmadığı halde sosyal güvenlik haklarından yararlanmak için bir işyerinde sigortalı gösterilmek ‘sahte sigortalılığa’ giriyor. 5 yılda 500 bine yakın sahte sigorta tespiti yapıldı. Bu durumda kişinin sigortalılığı ve prim günleri iptal ediliyor. Emekli olsa da bu hak geçeriz sayılıyor, ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. Hem sigortalı kişi, hem de sahte işlem yapan işveren para ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. İşte emeklilik iptali ile ilgili flaş detaylar...

#1
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Emeklilik ile ilgili son dakika detayı. Emekli yüz binleri ilgilendiriyor. Emeklilik iptali ile ilgili flaş ayrıntılar ortaya çıktı.

#2
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Noyan Doğan yazdı: Bir dönem çalışmış sonradan çalışmayı bırakmış ya da uzun yıllar çalışmış ama yine bir nedenden dolayı artık çalışmayan binlerce kişi var.

#3
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Aynı şekilde, emekliliğine birkaç yıl kalmış ama çalışmayan da binlerce kişi bulunuyor. Veya da geçmişte sigortalı olmuş, belirli bir süre çalışmış, sonrasında evlenip, çalışma hayatından çekilen kadınlar var.

#4
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Bir başka anlatımla, çalışma yılı ve prim gün sayısı emeklilik için yeterli olmayan yüzbinlerce kişi var. Haliyle bu kişiler bir şekilde emekli olmanın yolunu arıyor.

#5
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Bunları niye anlattım? Okuyuculardan ara ara, ‘eşimin şu kadar prim günü eksik bir yerde çalışıyor göstersek emekli olabilir mi?’ veya ‘emekliliğime az kaldı primleri ben ödeyip, bir arkadaşın işyerinde bordrolu gözüksem sorun olur mu?’ gibi sorular alıyorum.

#6
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Tabii bu kişilerin tamamı da SSK üzerinden emekli olmak istiyor. ‘Sorun olur mu?’ sorusunun cevabı çok net; büyük sorun olur.

#7
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Hatta bir adım öteye gideyim, hem kendinizi hem de sizi çalışıyor gösteren arkadaşınızı yakarsınız.

#8
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Neden? Çünkü bu durum sahtekarlığa giriyor ve bu şekilde sigortalı olanlara da sahte sigortalı deniyor. Bu işin iki boyutu var.

#9
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Birincisi, prim gün sayısı emeklilik için yetmeyenlerin bir tanıdığının şirketinde kendini sigortalı göstermesi; ikincisi ise sırf bu iş için kurulmuş paravan şirketlere para verip de sahte sigortalı olunması.

#10
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Yapılan tespitler son yıllarda sahte sigortalı sayısının arttığını gösteriyor.

#11
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Öyle ki bu iş bir sektör haline gelmiş durumda. Sahte sigortalı kaydı yapan onlarca paravan şirket kuruluyor.

#12
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Vatandaşlar, bu paravan şirketler üzerinden dolandırılıyor. Sanmayın ki birincisi daha masumane, her ikisi de sahte sigortalılığa ve ağır suça giriyor.

#13
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

SAHTE SİGORTALILIK Fiilen çalışmadığı halde sosyal güvenlik haklarından yararlanmak için bir işyerinde sigortalı gösterilmek sahte sigortalılığa giriyor.

#14
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Kimileri, emeklilik hakkından yararlanmak için bir işyerinde çalışıyor gözüküyor, kimileri emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurmadıklarından eksik günler için bu yola başvuruyor.

#15
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Kadınlar, hamilelik döneminde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek ve doğum öncesi ile sonrasında iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak için bir yerde çalışıyor gözüküyor.

#16
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Kimileri de sağlık hizmetinden yararlanmak için bu yöntemi tercih ediyor.

#17
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Bazıları da Bağ-Kur’un hem emeklilik şartları ağır hem de emeklilik maaşı nispeten düşük olduğu için kendilerini bir işyerinde çalışıyor gösteriyor ki burada son 3.5 yıl hangi kurumda çalışılıyorsa o kurum üzerinden emekli olunduğu için çalışmayıp da emekliliğine 3.5 yıl kalanlar bu yola başvuruyor.

#18
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

500 BİN TESPİT Eminim birileri, ‘ne var canım on binlerce işyeri, milyonlarca çalışan var, kim nasıl tespit edecek?’ diyecektir.

#19
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Öyle değil işte; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gerek şikayet üzerine gerekse de yapılan denetimler sonucu bu durumda olan sahte sigortalıları tespit ediyor.

#20
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Nitekim sadece son iki yılda SGK müfettişleri 150 bine yakın sahte sigortalıyı tespit etti.

#21
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Son beş yılda ise tespit edilen sahte sigortalı sayısı 500 bine yaklaştı. Bu tespitler de illa ki sigortalı gözükürken olmuyor, yıllarca öncesinde sigortalı gözüküp de emekli olanlar da tespit ediliyor.

#22
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Kimi şirketler tespit edilmesin diye uzaktan çalışıyormuş gibi gösteriyor, bankalarda hesaplar açılıp, maaşlar bu hesaplara yatırılıyor, imzalar alınıyor falan; ama yine de bir şekilde sahte sigortalılar tespit ediliyor.

#23
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

EMEKLİLİK İPTAL EDİLİYOR Tespit ediliyor da ne oluyor? Kimileri, konuya ‘ne olacak ödediğimiz primler yanar olur biter’ şeklinde yanaşacaktır. O kadar da basit değil.

#24
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Hele ki yıllarca sahte sigortalı gözüküp de emekli olanların durumu daha da vahim. Ne olduğunu ve ne olacağını madde madde anlatayım.

#25
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

-Sigortalılığı ve prim günleri iptal ediliyor, ödediği primler iade edilmiyor. Emekli olunmuşsa, emeklilik iptal ediliyor, ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor

#26
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

-Sahte sigortalılık süresince hem kendi hem de yakınları adına ödenen tüm sağlık giderleri geri isteniyor.

#27
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

-Sahte sigortalı için hapis cezası istemiyle suç duyurusunda bulunuluyor.

#28
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

-Sigortalı kişiye ödenen iş göremezlik aylıkları faiziyle birlikte geri alınıyor.

#29
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

-Kişiyi sahte sigortalı olarak gösteren işverene gelince; ciddi tutarlarda ceza ödüyor, sahte sigortalı emekli aylıklarını, sağlık giderlerini ödeyemezse işverenden talep ediliyor, sahtecilik yaptığı için hapis cezası ile yargılanıyor.

#30
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

ÇÖZÜMÜ VAR Peki, alternatifi var mı? Var; sahteciliğe gerek yok. Prim gün sayısı eksik olanlar hatta sosyal güvencesi olmayıp da çalışmadan emekli olmak isteyenler; isteğe bağlı sigortalı olabiliyor.

#31
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

İsteğe bağlı sigortalı olunduğunda genel sağlık sigortası sistemine girip, devletin sunduğu sağlık hizmetinden de yararlanılıyor.

#32
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar, Bağ-Kur kapsamında, bir başka deyişle de 4/B’li oluyorlar.

#33
Foto - Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Hal böyle olunca da Bağ-Kurlu’ların sahip olduğu şartlara tabi oluyorlar. Evet, emekli olma süresi biraz daha uzun ve emekli aylığı SSK’ya göre biraz daha düşük ama sahte sigortalı olup da hem kendinizi hem emekliliğinizi hem de çalışıyor göründüğünüz işyerini yakmaktan iyidir.

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