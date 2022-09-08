Emeklilik iptal ediyor, Maaşlar faiziyle geri alınıyor! Sakın bunu yapmayın

Çalışmadığı halde sosyal güvenlik haklarından yararlanmak için bir işyerinde sigortalı gösterilmek ‘sahte sigortalılığa’ giriyor. 5 yılda 500 bine yakın sahte sigorta tespiti yapıldı. Bu durumda kişinin sigortalılığı ve prim günleri iptal ediliyor. Emekli olsa da bu hak geçeriz sayılıyor, ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. Hem sigortalı kişi, hem de sahte işlem yapan işveren para ve hapis cezalarıyla karşı karşıya kalıyor. İşte emeklilik iptali ile ilgili flaş detaylar...