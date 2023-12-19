Emekliler bu konuya dikkat! Maaş ödeme günleri değişti mi? İşte güncel ödeme tarihleri!

Emekli maaşını her ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal medyada gündeme gelen emekli maaşı ödeme tarihleriyle ilgili iddiaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tartışmalara son noktayı koydu. 12,2 milyon emekliyi kapsayan 100. Yıl ikramiyesi 11-14 Kasım tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Sırada 4,6 milyon çalışan emekli ikramiyeleri var. Emekli maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kaldı. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2023 Aralık emekli maaşı ödeme takvimi…