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Emekliler bu konuya dikkat! Maaş ödeme günleri değişti mi? İşte güncel ödeme tarihleri!

2023-12-19 11:38:17
Emekliler bu konuya dikkat! Maaş ödeme günleri değişti mi? İşte güncel ödeme tarihleri!

Emekli maaşını her ayın 18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Emekli maaş ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal medyada gündeme gelen emekli maaşı ödeme tarihleriyle ilgili iddiaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tartışmalara son noktayı koydu. 12,2 milyon emekliyi kapsayan 100. Yıl ikramiyesi 11-14 Kasım tarihleri arasında hesaplara yatırılmıştı. Sırada 4,6 milyon çalışan emekli ikramiyeleri var. Emekli maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kaldı. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte, 2023 Aralık emekli maaşı ödeme takvimi…

#1
Foto - Emekliler bu konuya dikkat! Maaş ödeme günleri değişti mi? İşte güncel ödeme tarihleri!

Aralık ayı emekli maaş ödeme takvimi yayımlandı. Kasım ayında SSK emekli maaşı ödemeleri ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise her ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplara geçmişti.

#2
Foto - Emekliler bu konuya dikkat! Maaş ödeme günleri değişti mi? İşte güncel ödeme tarihleri!

Peki, Aralık ayı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte detaylar…

#3
Foto - Emekliler bu konuya dikkat! Maaş ödeme günleri değişti mi? İşte güncel ödeme tarihleri!

Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin tahsis numarasının son rakamına göre gerçekleştiriliyor.

#4
Foto - Emekliler bu konuya dikkat! Maaş ödeme günleri değişti mi? İşte güncel ödeme tarihleri!

Tahsis numarası son rakamı 9 olan emeklilerin maaş ödemeleri ayın 17'si itibarıyla başladı. SSK emekli maaşı ödeme tarihleri ayın 26'sı itibarıyla biterken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 28'inde sona erecek.

#5
Foto - Emekliler bu konuya dikkat! Maaş ödeme günleri değişti mi? İşte güncel ödeme tarihleri!

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

#6
Foto - Emekliler bu konuya dikkat! Maaş ödeme günleri değişti mi? İşte güncel ödeme tarihleri!

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

#7
Foto - Emekliler bu konuya dikkat! Maaş ödeme günleri değişti mi? İşte güncel ödeme tarihleri!

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

#8
Foto - Emekliler bu konuya dikkat! Maaş ödeme günleri değişti mi? İşte güncel ödeme tarihleri!

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

#9
Foto - Emekliler bu konuya dikkat! Maaş ödeme günleri değişti mi? İşte güncel ödeme tarihleri!

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

#10
Foto - Emekliler bu konuya dikkat! Maaş ödeme günleri değişti mi? İşte güncel ödeme tarihleri!

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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